так и есть, Я далек от темы, и не очень умный
пеши исчо, "ГУРУ в теме"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 жов, 2018 22:28
так и есть, Я далек от темы, и не очень умный
пеши исчо, "ГУРУ в теме"
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 25 жов, 2018 22:35
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
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