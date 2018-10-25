Последние несколько лет вижу пункт, что договор считается прекращённым
по истечении указанного срока действия.
Я не юрист, но подобную трактовку видел раза 4ре.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 15:08
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Додано: Чет 25 жов, 2018 19:16
Никакой пункт договора не может противоречить законам Украины.
Точней, как это правильно понимать. Согласно решению Верховного суда и общей судебной практике в большинстве случаев, арендодатель может предупредить арендатора про возражение против этой автопролонгации и до окончания договора аренды. Даже в момент заключения договора. Но, если отношения продолжаются, считается, что арендодатель не возражает. То есть, если вы "хлопните по рукам", а выселять, даже неплательщика, начнете через 32 дня после окончания договора, то вас отправят в сад, а если будете настаивать, то по голове топором и часть 5 статьи 36 УК.
Вот пример
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Чет 25 жов, 2018 20:00
Ответил в ЛС. Для личного пользования.
Додано: Чет 25 жов, 2018 21:05
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
теоретикус обыкновеникус, сорри за сложны буквы...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 25 жов, 2018 21:40
В регионах Украины очень распространена практика сдавать без договора и выселять жильцов по своему желанию при просрочке, дебоше и т. п. без всяких судов и исполнительных служб.
Про Киев мне рассказывали, что тут очень продвинутые арендодатели и без договора никогда не снимут. Правда ли это?
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Чет 25 жов, 2018 21:43
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Не путайте арендодателя и арендатора.
Арендаторы в Киеве очень много из периферии, и соответственно не могут быть все продвинутые.
Вряд ли где-то есть статистика, но вряд ли все повально снимают с договором, а уж тем более если сдают условные бабули в хрущах. Кому не нравится без договора - ищут с договором, никто никого не принуждает
Додано: Чет 25 жов, 2018 21:54
теоретикус-обыкновеникус, в Киеве арендодатели подписывают договор который как правило позволяет дать под зад борзым арендаторам быстро и наверняка!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 25 жов, 2018 22:01
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Такое мог написать либо не очень умный человек, либо человек, далекий от темы.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 05:39
Всем привет
Кто-то сталкивался с ситуацией, если сдаешь квартиру в другом городе?
Как брать деньги за аренду:
- наличными каждый месяц не удобно ездить, реже не хочется
- на карточку, тогда не хочется оформляться как ФОП. А платить 20% много и геморно
- передавать через кого-то не получается, нет тех, кто постоянно ездит. Да и нагружать других не вариант
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