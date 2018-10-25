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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1164116511661167

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 185
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
33
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:31

b3320413
А зачем оформляться как ФОП при пополнении карты?
Если переживаете, что засекут, то откройте счета в разных банках и пополняйте каждый месяц карту другого банка.
l66
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  #<1 ... 1164116511661167
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