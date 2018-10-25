b3320413
А зачем оформляться как ФОП при пополнении карты?
Если переживаете, что засекут, то откройте счета в разных банках и пополняйте каждый месяц карту другого банка.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:31
b3320413
А зачем оформляться как ФОП при пополнении карты?
Если переживаете, что засекут, то откройте счета в разных банках и пополняйте каждый месяц карту другого банка.
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