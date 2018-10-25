b3320413
А зачем оформляться как ФОП при пополнении карты?
Если переживаете, что засекут, то откройте счета в разных банках и пополняйте каждый месяц карту другого банка.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:31
b3320413
А зачем оформляться как ФОП при пополнении карты?
Если переживаете, что засекут, то откройте счета в разных банках и пополняйте каждый месяц карту другого банка.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:33
1 Сдаете чуть дешевле, договариваетесь, что оплата вперед за 2-3 месяца и катаетесь
2 Найдите знакомого фопа на 2 группе ен со счетом и пропускайте через него с назначением платежа, как его основная деятельность
3 Зайдите на бла-бла кар, там есть люди, которые мотаются каждую неделю
4 Новая почта - вкладывается в сейфпакет конверт с деньгами, пишется, что документы, ставится оценка в несколько тысяч.
5 Находите доверенное лицо, которое собирает деньги, даете ему карту в руки (сами снимаете через бесконтакт) и он пополняет карту в терминале. Для банка это выглядит, что вы сами пополняете свою карту.
Это быть на крючке у арендаторов. В случае конфликта они сольют в налоговую договор и чеки о перечислении денег и все, приплыли.
Я уже не говорю о том, что налоговая дисциплина усиливается с каждым годом. Уже мониторят движения по личным картам предпринимателей
Завтра дойдет до физлиц и может прилететь задним числом, как это тетке.
В игноре всего одна обезьяна.
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