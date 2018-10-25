Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:33

b3320413 написав: - наличными каждый месяц не удобно ездить, реже не хочется

- на карточку, тогда не хочется оформляться как ФОП. А платить 20% много и геморно

- передавать через кого-то не получается, нет тех, кто постоянно ездит. Да и нагружать других не вариант - наличными каждый месяц не удобно ездить, реже не хочется- на карточку, тогда не хочется оформляться как ФОП. А платить 20% много и геморно- передавать через кого-то не получается, нет тех, кто постоянно ездит. Да и нагружать других не вариант

l66 написав: b3320413

А зачем оформляться как ФОП при пополнении карты?

Если переживаете, что засекут, то откройте счета в разных банках и пополняйте каждый месяц карту другого банка. А зачем оформляться как ФОП при пополнении карты?Если переживаете, что засекут, то откройте счета в разных банках и пополняйте каждый месяц карту другого банка.

1 Сдаете чуть дешевле, договариваетесь, что оплата вперед за 2-3 месяца и катаетесь2 Найдите знакомого фопа на 2 группе ен со счетом и пропускайте через него с назначением платежа, как его основная деятельность3 Зайдите на бла-бла кар, там есть люди, которые мотаются каждую неделю4 Новая почта - вкладывается в сейфпакет конверт с деньгами, пишется, что документы, ставится оценка в несколько тысяч.5 Находите доверенное лицо, которое собирает деньги, даете ему карту в руки (сами снимаете через бесконтакт) и он пополняет карту в терминале. Для банка это выглядит, что вы сами пополняете свою карту.Это быть на крючке у арендаторов. В случае конфликта они сольют в налоговую договор и чеки о перечислении денег и все, приплыли.Я уже не говорю о том, что налоговая дисциплина усиливается с каждым годом. Уже мониторят движения по личным картам предпринимателейЗавтра дойдет до физлиц и может прилететь задним числом, как это тетке.