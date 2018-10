Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:00

J_P написав: не провоцируйте народ не платить налоги. Особенно, когда они не такие уж высокие. не провоцируйте народ не платить налоги. Особенно, когда они не такие уж высокие.



это ж классика жанра - обычно принципиально не платят налоги как раз те, кто громче всех орет о коррупции "элиты" (злочынной влады, этсетра)

привет топикстартеру это ж классика жанра - обычно принципиально не платят налоги как раз те, кто громче всех орет о коррупции "элиты" (злочынной влады, этсетра)привет топикстартеру

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.