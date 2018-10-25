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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1164116511661167

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 185
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
33
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:31

b3320413
А зачем оформляться как ФОП при пополнении карты?
Если переживаете, что засекут, то откройте счета в разных банках и пополняйте каждый месяц карту другого банка.
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:33

  b3320413 написав:- наличными каждый месяц не удобно ездить, реже не хочется
- на карточку, тогда не хочется оформляться как ФОП. А платить 20% много и геморно
- передавать через кого-то не получается, нет тех, кто постоянно ездит. Да и нагружать других не вариант

1 Сдаете чуть дешевле, договариваетесь, что оплата вперед за 2-3 месяца и катаетесь
2 Найдите знакомого фопа на 2 группе ен со счетом и пропускайте через него с назначением платежа, как его основная деятельность
3 Зайдите на бла-бла кар, там есть люди, которые мотаются каждую неделю
4 Новая почта - вкладывается в сейфпакет конверт с деньгами, пишется, что документы, ставится оценка в несколько тысяч.
5 Находите доверенное лицо, которое собирает деньги, даете ему карту в руки (сами снимаете через бесконтакт) и он пополняет карту в терминале. Для банка это выглядит, что вы сами пополняете свою карту.

  l66 написав:b3320413
А зачем оформляться как ФОП при пополнении карты?
Если переживаете, что засекут, то откройте счета в разных банках и пополняйте каждый месяц карту другого банка.

Это быть на крючке у арендаторов. В случае конфликта они сольют в налоговую договор и чеки о перечислении денег и все, приплыли.
Я уже не говорю о том, что налоговая дисциплина усиливается с каждым годом. Уже мониторят движения по личным картам предпринимателей
http://kh.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/351370.html
Завтра дойдет до физлиц и может прилететь задним числом, как это тетке.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:38

  Vlad442 написав:
  b3320413 написав:- наличными каждый месяц не удобно ездить, реже не хочется
- на карточку, тогда не хочется оформляться как ФОП. А платить 20% много и геморно
- передавать через кого-то не получается, нет тех, кто постоянно ездит. Да и нагружать других не вариант

1 Сдаете чуть дешевле, договариваетесь, что оплата вперед за 2-3 месяца и катаетесь
2 Найдите знакомого фопа на 2 группе ен со счетом и пропускайте через него с назначением платежа, как его основная деятельность
3 Зайдите на бла-бла кар, там есть люди, которые мотаются каждую неделю
4 Новая почта - вкладывается в сейфпакет конверт с деньгами, пишется, что документы, ставится оценка в несколько тысяч.
5 Находите доверенное лицо, которое собирает деньги, даете ему карту в руки (сами снимаете через бесконтакт) и он пополняет карту в терминале. Для банка это выглядит, что вы сами пополняете свою карту.

Vlad, все время осуждал несправедливые нападки на вас (естественно, "не корысти ради..." - (с) 12 стульев)))) наших предельно тактичных форумчан ))), но теперь и сам выражу некое подобие недоумения/возмущения/удивления.
Если зарегистрировать ФОП, налоги ЕСВ будут 5% - 3я форма и 774 гр для 2-й.
Для тех, кто проживает в Харькове - ваааааще шара, - 372 гр на 2-й форме, если верить сайту http://zarajsky.org/stavki-edinogo-nalo ... -godu.html
Да, плюс пенсионные отчисления. Но тут никуда не деться, так как у нас страна победившей "диктатуры пенсионеров"...
При ориентировочной цифре аренды 12 Кгр, это вполне "гуманные" расходы. Посему не провоцируйте народ не платить налоги. Особенно, когда они не такие уж высокие.
Наличие официального договора очень может пригодиться и при проблемах с арендаторами и, даже при спорах с председателем ОСББ/кооператива. Однажды пришлось делать копию договора аренды (что физлицу) и отчетов в налоговую для председателя ОСББ (есть решение собрания брать тройной домовой тариф с тех, кто сдает под офисы)...
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  J_P написав:Если зарегистрировать ФОП, налоги ЕСВ будут 5% - 3я форма и 774 гр для 2-й.
Для тех, кто проживает в Харькове - ваааааще шара, - 372 гр на 2-й форме, если верить сайту http://zarajsky.org/stavki-edinogo-nalo ... -godu.html
Да, плюс пенсионные отчисления. Но тут никуда не деться, так как у нас страна победившей "диктатуры пенсионеров"...

Сдавать на ЕН можно всего 100 метров. При этом остальное сдавать нельзя никак. Ни как физлицо, ни как предприниматель, поэтому это не вариант.
12 тыс это аренда в Киеве. В Харькове это будет максимум 6 и коммуналку платит арендодатель. Если человек сдает на малой родине, то регистрировать ФОП ему не выгодно. Лучше тогда уже платить 18+1,5 как физлицо.
Я никого не провоцирую. Человек спросил, я ответил.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:00

  J_P написав:не провоцируйте народ не платить налоги. Особенно, когда они не такие уж высокие.


это ж классика жанра - обычно принципиально не платят налоги как раз те, кто громче всех орет о коррупции "элиты" (злочынной влады, этсетра)
привет топикстартеру :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:14

  Vlad442 написав:
  J_P написав:Если зарегистрировать ФОП, налоги ЕСВ будут 5% - 3я форма и 774 гр для 2-й.
Для тех, кто проживает в Харькове - ваааааще шара, - 372 гр на 2-й форме, если верить сайту http://zarajsky.org/stavki-edinogo-nalo ... -godu.html
Да, плюс пенсионные отчисления. Но тут никуда не деться, так как у нас страна победившей "диктатуры пенсионеров"...

Сдавать на ЕН можно всего 100 метров. При этом остальное сдавать нельзя никак. Ни как физлицо, ни как предприниматель, поэтому это не вариант.
12 тыс это аренда в Киеве. В Харькове это будет максимум 6 и коммуналку платит арендодатель. Если человек сдает на малой родине, то регистрировать ФОП ему не выгодно. Лучше тогда уже платить 18+1,5 как физлицо.
Я никого не провоцирую. Человек спросил, я ответил.

Можно ФОП на жену, родителей оформить...)))
И вроде бы человек спрашивал про удаленку - т.е. квартира в Киеве (поэтому я и среагировал).
Ок, не провоцируете ))) Просто ответили. Помните про 400 честных способов отъема денег по О. Бендеру?
Меня всегда поражало не 400, а слово "ЧЕСТНЫХ" ))))
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:16

  J_P написав:
  Vlad442 написав:
  b3320413 написав:- наличными каждый месяц не удобно ездить, реже не хочется
- на карточку, тогда не хочется оформляться как ФОП. А платить 20% много и геморно
- передавать через кого-то не получается, нет тех, кто постоянно ездит. Да и нагружать других не вариант

1 Сдаете чуть дешевле, договариваетесь, что оплата вперед за 2-3 месяца и катаетесь
2 Найдите знакомого фопа на 2 группе ен со счетом и пропускайте через него с назначением платежа, как его основная деятельность
3 Зайдите на бла-бла кар, там есть люди, которые мотаются каждую неделю
4 Новая почта - вкладывается в сейфпакет конверт с деньгами, пишется, что документы, ставится оценка в несколько тысяч.
5 Находите доверенное лицо, которое собирает деньги, даете ему карту в руки (сами снимаете через бесконтакт) и он пополняет карту в терминале. Для банка это выглядит, что вы сами пополняете свою карту.

Vlad, все время осуждал несправедливые нападки на вас (естественно, "не корысти ради..." - (с) 12 стульев)))) наших предельно тактичных форумчан ))), но теперь и сам выражу некое подобие недоумения/возмущения/удивления.
Если зарегистрировать ФОП, налоги ЕСВ будут 5% - 3я форма и 774 гр для 2-й.
Для тех, кто проживает в Харькове - ваааааще шара, - 372 гр на 2-й форме, если верить сайту http://zarajsky.org/stavki-edinogo-nalo ... -godu.html
Да, плюс пенсионные отчисления. Но тут никуда не деться, так как у нас страна победившей "диктатуры пенсионеров"...
При ориентировочной цифре аренды 12 Кгр, это вполне "гуманные" расходы. Посему не провоцируйте народ не платить налоги. Особенно, когда они не такие уж высокие.

По-перше, тут святу правду Влад написав: "Сдавать на ЕН можно всего 100 метров. При этом остальное сдавать нельзя никак. Ни как физлицо, ни как предприниматель, поэтому это не вариант". Тому, у кого у власності більше сотні квадратів, залишається сплачувати податок як фізособа (18%+1.5%). По-друге, у разі сплати податків за оренду орендодавець втрачає знижку на 60 квадратів при сплаті щорічного податку на нерухомість і вимушений сплачувати за весь метраж своїх квартир за повною програмою. Таким чином, протягом року набігає така податкова сума грошенят, що відчуття примусового статевого акту з орендодавцем з боку фіскального органу набуває гостроти справжньої реальності. Ні, ну може й існують такі відчайдухи, але більшість столичних орендодавців до цієї групи не належить. А ще слід врахувати витрати-втрати амортизації, простоїв, поточного дрібного експрес-ремонту електоро- і сантехобладнання квартири тощо. Коротше, податок для фізосіб-орендодавців непомірно завищений, і його слід знижувати, на мою думку, до 5%. Тоді проблема несплати майже зникне. А поки що вибачайте.
ihorkyiv
 
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