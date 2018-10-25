b3320413
А зачем оформляться как ФОП при пополнении карты?
Если переживаете, что засекут, то откройте счета в разных банках и пополняйте каждый месяц карту другого банка.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:31
b3320413
А зачем оформляться как ФОП при пополнении карты?
Если переживаете, что засекут, то откройте счета в разных банках и пополняйте каждый месяц карту другого банка.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:33
1 Сдаете чуть дешевле, договариваетесь, что оплата вперед за 2-3 месяца и катаетесь
2 Найдите знакомого фопа на 2 группе ен со счетом и пропускайте через него с назначением платежа, как его основная деятельность
3 Зайдите на бла-бла кар, там есть люди, которые мотаются каждую неделю
4 Новая почта - вкладывается в сейфпакет конверт с деньгами, пишется, что документы, ставится оценка в несколько тысяч.
5 Находите доверенное лицо, которое собирает деньги, даете ему карту в руки (сами снимаете через бесконтакт) и он пополняет карту в терминале. Для банка это выглядит, что вы сами пополняете свою карту.
Это быть на крючке у арендаторов. В случае конфликта они сольют в налоговую договор и чеки о перечислении денег и все, приплыли.
Я уже не говорю о том, что налоговая дисциплина усиливается с каждым годом. Уже мониторят движения по личным картам предпринимателей
Завтра дойдет до физлиц и может прилететь задним числом, как это тетке.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:38
Vlad, все время осуждал несправедливые нападки на вас (естественно, "не корысти ради..." - (с) 12 стульев)))) наших предельно тактичных форумчан ))), но теперь и сам выражу некое подобие недоумения/возмущения/удивления.
Если зарегистрировать ФОП, налоги ЕСВ будут 5% - 3я форма и 774 гр для 2-й.
Для тех, кто проживает в Харькове - ваааааще шара, - 372 гр на 2-й форме, если верить сайту
Да, плюс пенсионные отчисления. Но тут никуда не деться, так как у нас страна победившей "диктатуры пенсионеров"...
При ориентировочной цифре аренды 12 Кгр, это вполне "гуманные" расходы. Посему не провоцируйте народ не платить налоги. Особенно, когда они не такие уж высокие.
Наличие официального договора очень может пригодиться и при проблемах с арендаторами и, даже при спорах с председателем ОСББ/кооператива. Однажды пришлось делать копию договора аренды (что физлицу) и отчетов в налоговую для председателя ОСББ (есть решение собрания брать тройной домовой тариф с тех, кто сдает под офисы)...
Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:50
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Сдавать на ЕН можно всего 100 метров. При этом остальное сдавать нельзя никак. Ни как физлицо, ни как предприниматель, поэтому это не вариант.
12 тыс это аренда в Киеве. В Харькове это будет максимум 6 и коммуналку платит арендодатель. Если человек сдает на малой родине, то регистрировать ФОП ему не выгодно. Лучше тогда уже платить 18+1,5 как физлицо.
Я никого не провоцирую. Человек спросил, я ответил.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 12:00
это ж классика жанра - обычно принципиально не платят налоги как раз те, кто громче всех орет о коррупции "элиты" (злочынной влады, этсетра)
привет топикстартеру
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:14
Можно ФОП на жену, родителей оформить...)))
И вроде бы человек спрашивал про удаленку - т.е. квартира в Киеве (поэтому я и среагировал).
Ок, не провоцируете ))) Просто ответили. Помните про 400 честных способов отъема денег по О. Бендеру?
Меня всегда поражало не 400, а слово "ЧЕСТНЫХ" ))))
Додано: П'ят 26 жов, 2018 14:16
По-перше, тут святу правду Влад написав: "Сдавать на ЕН можно всего 100 метров. При этом остальное сдавать нельзя никак. Ни как физлицо, ни как предприниматель, поэтому это не вариант". Тому, у кого у власності більше сотні квадратів, залишається сплачувати податок як фізособа (18%+1.5%). По-друге, у разі сплати податків за оренду орендодавець втрачає знижку на 60 квадратів при сплаті щорічного податку на нерухомість і вимушений сплачувати за весь метраж своїх квартир за повною програмою. Таким чином, протягом року набігає така податкова сума грошенят, що відчуття примусового статевого акту з орендодавцем з боку фіскального органу набуває гостроти справжньої реальності. Ні, ну може й існують такі відчайдухи, але більшість столичних орендодавців до цієї групи не належить. А ще слід врахувати витрати-втрати амортизації, простоїв, поточного дрібного експрес-ремонту електоро- і сантехобладнання квартири тощо. Коротше, податок для фізосіб-орендодавців непомірно завищений, і його слід знижувати, на мою думку, до 5%. Тоді проблема несплати майже зникне. А поки що вибачайте.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:21
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Тогда на них и квартиры переоформлять нужно.
Сдавать (и получать доход от сдачи) может только владелец.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:04
теаретиг, реально?
такого сложного термина как "субаренда" не слыхали???
шаг1. Я сдал уасе за 100грн по договору и заплатил с них налоги как физлицо
шаг2. уася сдает за 100500тыщгрн как фоп
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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