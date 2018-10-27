Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:40

Ого сколько всего насоветовалиСпасибо!Теперь давайте разбираться:1. Передавать через других людей не вариант! Т.к. нужно платить им комиссию и таких что доставят от порога до порога - нет. Каждый раз искать новых - напряг и риск.2. Самому ездить - нормально, но тоже тяжело. Считай, в выходные не отдохнешь. Здесь, понимаете, один-два раза съездишь и это станет рутиной. Что не есть хорошо.3. По поводу налогов. Я думаю, что из реплик становиться ясно, что все довольно сложно и запутанно. Поэтому или 20 % или тр... с бухгалтерией. Нанимать бухгалтера нецелесообразно из-за одной квартиры (жилая недвижимость). Дальше, с ФОП мало того что пенсионеров кормить, так еще 5% + 1% за снятие с карточки (или пополнение) + обслуживание счета. Очень не хороший вариант на малых скоростях. Для коммерционной недвижимости думаю он интереснее, но ее у меня нет4. Карточки. Да, терминалы как раз вписываются в лимит. Им нужна или целевая карта которую пополнять или мобильный телефон. Что можно организовать анонимно. В налоговую не стукнут. И как бы не закручивали гайки, доказать налоговой будет тяжело. Да и не тот куш, что бы им напрягаться с доказательствами.Пока что мне кажется с карточкой самый хороший вариант. Я так понял, что здесь многие кто сдают за наличные, но это удобно когда в твоем городе.