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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1166116711681169>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 185
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
33
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 17:40

Ого сколько всего насоветовали :) Спасибо!

Теперь давайте разбираться:
1. Передавать через других людей не вариант! Т.к. нужно платить им комиссию и таких что доставят от порога до порога - нет. Каждый раз искать новых - напряг и риск.
2. Самому ездить - нормально, но тоже тяжело. Считай, в выходные не отдохнешь. Здесь, понимаете, один-два раза съездишь и это станет рутиной. Что не есть хорошо.
3. По поводу налогов. Я думаю, что из реплик становиться ясно, что все довольно сложно и запутанно. Поэтому или 20 % или тр... с бухгалтерией. Нанимать бухгалтера нецелесообразно из-за одной квартиры (жилая недвижимость). Дальше, с ФОП мало того что пенсионеров кормить, так еще 5% + 1% за снятие с карточки (или пополнение) + обслуживание счета. Очень не хороший вариант на малых скоростях. Для коммерционной недвижимости думаю он интереснее, но ее у меня нет :(
4. Карточки. Да, терминалы как раз вписываются в лимит. Им нужна или целевая карта которую пополнять или мобильный телефон. Что можно организовать анонимно. В налоговую не стукнут. И как бы не закручивали гайки, доказать налоговой будет тяжело. Да и не тот куш, что бы им напрягаться с доказательствами.

Пока что мне кажется с карточкой самый хороший вариант. Я так понял, что здесь многие кто сдают за наличные, но это удобно когда в твоем городе.
b3320413
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:05

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  b3320413 написав:, с ФОП мало того что пенсионеров кормить, так еще 5%

мда, все очень запущено... :evil:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 11:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

... а якщо орендар буде поповняти вашу приватівську карту по її номеру(є там комісія за це/скільки? ), а ви вже через депо виводити без комісії?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 20:48

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Долярчик, вы не поняли о чем шла речь (не удивительно). Комиссия в этом случае будет 19,5%.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:51

  Vlad442 написав:Долярчик, вы не поняли о чем шла речь (не удивительно). Комиссия в этом случае будет 19,5%.

...то може з картки на картку менша комісія?

... напевно, таке питання потрібно задавати на банківських гілках: як НАЙДЕШЕВШЕ/НАЙВИГІДНІШШЕ перекавзувати кошти по Україні?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 13:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Долярчик написав:
  Vlad442 написав:Долярчик, вы не поняли о чем шла речь (не удивительно). Комиссия в этом случае будет 19,5%.

...то може з картки на картку менша комісія?

... напевно, таке питання потрібно задавати на банківських гілках: як НАЙДЕШЕВШЕ/НАЙВИГІДНІШШЕ перекавзувати кошти по Україні?
Переказувати можна й безкоштовно, варіанти є. Питання насправді не в тому
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 14:14

  Faceless написав:
Долярчик написав:
  Vlad442 написав:Долярчик, вы не поняли о чем шла речь (не удивительно). Комиссия в этом случае будет 19,5%.

...то може з картки на картку менша комісія?

... напевно, таке питання потрібно задавати на банківських гілках: як НАЙДЕШЕВШЕ/НАЙВИГІДНІШШЕ перекавзувати кошти по Україні?
Переказувати можна й безкоштовно, варіанти є. Питання насправді не в тому

... напишіть, будь ласка, хоч 2-3 таких варіанти?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 15:41

  Vlad442 написав:Долярчик, вы не поняли о чем шла речь (не удивительно). Комиссия в этом случае будет 19,5%.

Коли ця комісія сплачується і ким?
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 15:44

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Долярчик написав:напишіть, будь ласка, хоч 2-3 таких варіанти?

Це питання слід ставити для кожної банки.
Як зайти в банку без комісії налом і безналом?
Як вийти з банки без комісії налом чи безналом?
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 15:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Vlad442 написав:Долярчик, вы не поняли о чем шла речь (не удивительно). Комиссия в этом случае будет 19,5%.

Коли ця комісія сплачується і ким?

ПДФО 18%, Военный 1,5% :) Орендодателем физиком :)
белая схема :)
stm
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