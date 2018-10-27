Арендодателем раз в квартал.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 жов, 2018 15:46
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Нед 28 жов, 2018 15:53
На які законодавчі акти Ви посилаєтесь?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:12
... ну от Ви вже всі банки "прочесали" - то де найдешевше на Ваш погляд? - як би Ви перекидували б кошти скажімо в Харків?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:23
Долярчик
Вам тут уже написали, что Вы не поняли суть вопроса.
Дело не в комиссии банка, а совсем в другом.
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:27
... та добре, але МЕНЕ оте питання вище цікавить! - можете на нього відповісти Ви?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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