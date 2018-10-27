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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1166116711681169

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 185
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
14%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
33
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 15:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Квесторе_поверніться написав:Коли ця комісія сплачується і ким?

Арендодателем раз в квартал.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 15:53

  Vlad442 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Коли ця комісія сплачується і ким?

Арендодателем раз в квартал.

На які законодавчі акти Ви посилаєтесь?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:12

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:напишіть, будь ласка, хоч 2-3 таких варіанти?

Це питання слід ставити для кожної банки.
Як зайти в банку без комісії налом і безналом?
Як вийти з банки без комісії налом чи безналом?

... ну от Ви вже всі банки "прочесали" :D - то де найдешевше на Ваш погляд? - як би Ви перекидували б кошти скажімо в Харків?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:23

Долярчик
Вам тут уже написали, что Вы не поняли суть вопроса.
Дело не в комиссии банка, а совсем в другом.
:wink:
l66
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:27

  l66 написав:Долярчик
Вам тут уже написали, что Вы не поняли суть вопроса.
Дело не в комиссии банка, а совсем в другом.
:wink:

... та добре, але МЕНЕ оте питання вище цікавить! - можете на нього відповісти Ви?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 17:12

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  l66 написав:а совсем в другом

Які цидули це регулюють...якшо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 18:00

  Квесторе_поверніться написав:
  l66 написав:а совсем в другом

Які цидули це регулюють...якшо не секрет?

ПКУ
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