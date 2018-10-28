На які законодавчі акти Ви посилаєтесь?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 жов, 2018 15:53
На які законодавчі акти Ви посилаєтесь?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:23
Долярчик
Вам тут уже написали, что Вы не поняли суть вопроса.
Дело не в комиссии банка, а совсем в другом.
Додано: Нед 28 жов, 2018 17:12
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 28 жов, 2018 18:00
ПКУ
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 28 жов, 2018 18:50
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Якщо між фізособами:
- через Монобанк
- через TAS2U Таскомбанку, на будь-яку картку p2p безкоштовно (хіба що у отримувача є комісія за поповнення, але то його проблеми), можна підв'язати будь-яку картку
- якщо обидві картки в одному банку - перекази по номеру рахунку, чи номеру телефону: ТАС (у отримувача може бути комісія за поповнення, але це знову ж його проблеми, можна вибрати потрібну картку), Альфа.
- переказ по СЕП - безкоштовно в тій же Альфі. В інших банках якщо не безкоштовно, то коштує копійки: ТАС, Приват, УкрСиб (якщо не покращили)
При бажанні ще можна знайти купу варіантів, як не безкоштовно, то дуже дешево.
Але взагалі тут інша тема.
Додано: Нед 28 жов, 2018 21:25
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 28 жов, 2018 21:42
Зараз переглядають цей форум: Оранжевый-хит сезона, Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор
|