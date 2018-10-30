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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1167116811691170

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 186
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:01

  b3320413 написав:Теперь давайте разбираться:
.....
3. По поводу налогов. Я думаю, что из реплик становиться ясно, что все довольно сложно и запутанно. Поэтому или 20 % или тр... с бухгалтерией. Нанимать бухгалтера нецелесообразно из-за одной квартиры (жилая недвижимость). Дальше, с ФОП мало того что пенсионеров кормить, так еще 5% + 1% за снятие с карточки (или пополнение) + обслуживание счета. Очень не хороший вариант на малых скоростях.
......
Пока что мне кажется с карточкой самый хороший вариант. Я так понял, что здесь многие кто сдают за наличные, но это удобно когда в твоем городе.

После бурных дискуссий имеем в сухом остатке:
- 6% налогов оказывается много....
- бухгалтерию для ФОП на 2-й группе вести самому сложно...
- кормить пенсионеров не хочется...
- доп. копейки налога "на недвижку" на квартиру в которой живу, платить не хочется
- буду делать как все: сдавать в черную.

Можно дополнить портрет среднего жителя Украины:
- буду ездить евро номерах,
- парковаться на газонах,
- пачкать лифты,
- оформлять субсидии,
- морить голодом пенсов,
- не ходить голосовать и/или голосовать за тех, кто сделает опять доллар по 8 гривен а газ бесплатным.

Верной дорогой идем, товарищи... (с) Ульянов-Ленин
Это не лично к вам претензии, b3320413
Это размышления на тему...
J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:05

  shtora написав:Faceless а какой срок прописывать в договоре,полгода и потом опять договор на полгода-потому,что боюсь,что пойдет подорожание всего в следующем году.Или на год,но как-то в договоре вставить ,что арендатор может раз в 6 месяцев пересматривать сумму аренды

Как правило, самодеятельность в составлении договоров похожа на самолечение разными "гербалайфами". Когда уже поздно начинаете искать хирурга, который сможет вырезать ваши накопившиеся годами проблемы.
Вы передаете собственность в чужие руки стоимостью на десятки тыс. у.е., при том жадничаете заплатить нормальному юристу каких-то 50 долл. за то, чтобы со стороны закона у вас было все ок.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:46

Son of Sun
Улыбнуло)
А Вы точно сдаете квартиры в аренду?
Или просто рассуждаете, типа взгляд со стороны? :wink:
l66
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:53

  l66 написав:Son of Sun
Улыбнуло)
А Вы точно сдаете квартиры в аренду?
Или просто рассуждаете, типа взгляд со стороны? :wink:

Наблюдаю. Разрешаете вставить свои 5 коп.? :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:02

shtora
Договор лучше оформлять на 3-6 месяцев, потом лонгировать.
Это дает возможность быстро расстаться с неподходящими арендаторами.
Обязательно прописывать возможность изменения стоимости аренды с предупреждением за месяц.
Отдельным пунктом укажите, кто устраняет поломки и проблемы, возникающие при эксплуатации квартиры.
Укажите причины, по которым Вы сможете выселить арендаторов досрочно.
А лучше возьмите несколько образцов договоров риэлторов и составьте свой договор с Вашими требованиями.
Объявления лучше давать самостоятельно, тогда сможете сдать хоть напрямую, а хоть через риэлтора, так как много риэлторов будут звонить.
Договор от риэлтора имеет такую же юридическую силу, как и составленный Вами.
Поэтому, даже если Вы сдаете через риэлтора, то лучше подписывать Ваш договор, в котором учтены все Ваши требования, агенты без проблем соглашаются его заполнить.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:22

  l66 написав:shtora
Договор лучше оформлять на 3-6 месяцев, потом лонгировать.
Это дает возможность быстро расстаться с неподходящими арендаторами.
Обязательно прописывать возможность изменения стоимости аренды с предупреждением за месяц.
Отдельным пунктом укажите, кто устраняет поломки и проблемы, возникающие при эксплуатации квартиры.
Укажите причины, по которым Вы сможете выселить арендаторов досрочно.
А лучше возьмите несколько образцов договоров риэлторов и составьте свой договор с Вашими требованиями.
Объявления лучше давать самостоятельно, тогда сможете сдать хоть напрямую, а хоть через риэлтора, так как много риэлторов будут звонить.
Договор от риэлтора имеет такую же юридическую силу, как и составленный Вами.
Поэтому, даже если Вы сдаете через риэлтора, то лучше подписывать Ваш договор, в котором учтены все Ваши требования, агенты без проблем соглашаются его заполнить.


А что говорит по этому поводу законодательство, вам знакомо? вы можете лепить договор из чего угодно, но не факт, что все в нем будет законно. И действие "договора" будет иметь силу лишь в случае лопуховатости арендатора, каковых, как и арендодателей, 99,9%.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:15

  Son of Sun написав:
  l66 написав:shtora
Договор лучше оформлять на 3-6 месяцев, потом лонгировать.
Это дает возможность быстро расстаться с неподходящими арендаторами.
Обязательно прописывать возможность изменения стоимости аренды с предупреждением за месяц.
Отдельным пунктом укажите, кто устраняет поломки и проблемы, возникающие при эксплуатации квартиры.
Укажите причины, по которым Вы сможете выселить арендаторов досрочно.
А лучше возьмите несколько образцов договоров риэлторов и составьте свой договор с Вашими требованиями.
Объявления лучше давать самостоятельно, тогда сможете сдать хоть напрямую, а хоть через риэлтора, так как много риэлторов будут звонить.
Договор от риэлтора имеет такую же юридическую силу, как и составленный Вами.
Поэтому, даже если Вы сдаете через риэлтора, то лучше подписывать Ваш договор, в котором учтены все Ваши требования, агенты без проблем соглашаются его заполнить.


А что говорит по этому поводу законодательство, вам знакомо? вы можете лепить договор из чего угодно, но не факт, что все в нем будет законно. И действие "договора" будет иметь силу лишь в случае лопуховатости арендатора, каковых, как и арендодателей, 99,9%.

Вы видно из юристов будете? , может выложите здесь пару тройку образцов договоров , правильных по законодательству , мы Вам спасибо скажем.
А то очередное из пустого в порожнее от якобы спеца в юриспруденции :) .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:45

  Vadim V написав:Вы видно из юристов будете? , может выложите здесь пару тройку образцов договоров , правильных по законодательству , мы Вам спасибо скажем.
А то очередное из пустого в порожнее от якобы спеца в юриспруденции :) .

На понт не надо брать. Без пустого в порожнее: проглянул основные положения, касающиеся аренды жилья, чтобы понять, насколько сильно заблуждаются некоторые форумчане, потому и коснулся вопроса.

Несколько лет уже не занимаюсь этой темой и договоров под рукой нет (может, в архиве каком-то). Есть определенные шаблоны, которые допиливаются в каждом конкретном случае до идеала=под конкретную ситуацию, но на все случаи жизни, как все хотят, такого не бывает.
Шаблоны можете найти в интернете на свой вкус, принимая на себя все дальнейшие риски.
Желаете убрать, снизить риски - обратитесь к профессионалу в своем деле. Хотите сэкономить - изучите хотя бы Главу 59 ГКУ.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:00

l66 большое спасибо,многие нюансы обьяснили
я чайник,но расту до самовара
shtora
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