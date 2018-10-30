Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
b3320413 написав:Теперь давайте разбираться: ..... 3. По поводу налогов. Я думаю, что из реплик становиться ясно, что все довольно сложно и запутанно. Поэтому или 20 % или тр... с бухгалтерией. Нанимать бухгалтера нецелесообразно из-за одной квартиры (жилая недвижимость). Дальше, с ФОП мало того что пенсионеров кормить, так еще 5% + 1% за снятие с карточки (или пополнение) + обслуживание счета. Очень не хороший вариант на малых скоростях. ...... Пока что мне кажется с карточкой самый хороший вариант. Я так понял, что здесь многие кто сдают за наличные, но это удобно когда в твоем городе.
После бурных дискуссий имеем в сухом остатке: - 6% налогов оказывается много.... - бухгалтерию для ФОП на 2-й группе вести самому сложно... - кормить пенсионеров не хочется... - доп. копейки налога "на недвижку" на квартиру в которой живу, платить не хочется - буду делать как все: сдавать в черную.
Можно дополнить портрет среднего жителя Украины: - буду ездить евро номерах, - парковаться на газонах, - пачкать лифты, - оформлять субсидии, - морить голодом пенсов, - не ходить голосовать и/или голосовать за тех, кто сделает опять доллар по 8 гривен а газ бесплатным.
Верной дорогой идем, товарищи... (с) Ульянов-Ленин Это не лично к вам претензии, b3320413 Это размышления на тему...
shtora написав:Faceless а какой срок прописывать в договоре,полгода и потом опять договор на полгода-потому,что боюсь,что пойдет подорожание всего в следующем году.Или на год,но как-то в договоре вставить ,что арендатор может раз в 6 месяцев пересматривать сумму аренды
Как правило, самодеятельность в составлении договоров похожа на самолечение разными "гербалайфами". Когда уже поздно начинаете искать хирурга, который сможет вырезать ваши накопившиеся годами проблемы. Вы передаете собственность в чужие руки стоимостью на десятки тыс. у.е., при том жадничаете заплатить нормальному юристу каких-то 50 долл. за то, чтобы со стороны закона у вас было все ок.
shtora Договор лучше оформлять на 3-6 месяцев, потом лонгировать. Это дает возможность быстро расстаться с неподходящими арендаторами. Обязательно прописывать возможность изменения стоимости аренды с предупреждением за месяц. Отдельным пунктом укажите, кто устраняет поломки и проблемы, возникающие при эксплуатации квартиры. Укажите причины, по которым Вы сможете выселить арендаторов досрочно. А лучше возьмите несколько образцов договоров риэлторов и составьте свой договор с Вашими требованиями. Объявления лучше давать самостоятельно, тогда сможете сдать хоть напрямую, а хоть через риэлтора, так как много риэлторов будут звонить. Договор от риэлтора имеет такую же юридическую силу, как и составленный Вами. Поэтому, даже если Вы сдаете через риэлтора, то лучше подписывать Ваш договор, в котором учтены все Ваши требования, агенты без проблем соглашаются его заполнить.
l66 написав:shtora Договор лучше оформлять на 3-6 месяцев, потом лонгировать. Это дает возможность быстро расстаться с неподходящими арендаторами. Обязательно прописывать возможность изменения стоимости аренды с предупреждением за месяц. Отдельным пунктом укажите, кто устраняет поломки и проблемы, возникающие при эксплуатации квартиры. Укажите причины, по которым Вы сможете выселить арендаторов досрочно. А лучше возьмите несколько образцов договоров риэлторов и составьте свой договор с Вашими требованиями. Объявления лучше давать самостоятельно, тогда сможете сдать хоть напрямую, а хоть через риэлтора, так как много риэлторов будут звонить. Договор от риэлтора имеет такую же юридическую силу, как и составленный Вами. Поэтому, даже если Вы сдаете через риэлтора, то лучше подписывать Ваш договор, в котором учтены все Ваши требования, агенты без проблем соглашаются его заполнить.
А что говорит по этому поводу законодательство, вам знакомо? вы можете лепить договор из чего угодно, но не факт, что все в нем будет законно. И действие "договора" будет иметь силу лишь в случае лопуховатости арендатора, каковых, как и арендодателей, 99,9%.
l66 написав:shtora Договор лучше оформлять на 3-6 месяцев, потом лонгировать. Это дает возможность быстро расстаться с неподходящими арендаторами. Обязательно прописывать возможность изменения стоимости аренды с предупреждением за месяц. Отдельным пунктом укажите, кто устраняет поломки и проблемы, возникающие при эксплуатации квартиры. Укажите причины, по которым Вы сможете выселить арендаторов досрочно. А лучше возьмите несколько образцов договоров риэлторов и составьте свой договор с Вашими требованиями. Объявления лучше давать самостоятельно, тогда сможете сдать хоть напрямую, а хоть через риэлтора, так как много риэлторов будут звонить. Договор от риэлтора имеет такую же юридическую силу, как и составленный Вами. Поэтому, даже если Вы сдаете через риэлтора, то лучше подписывать Ваш договор, в котором учтены все Ваши требования, агенты без проблем соглашаются его заполнить.
А что говорит по этому поводу законодательство, вам знакомо? вы можете лепить договор из чего угодно, но не факт, что все в нем будет законно. И действие "договора" будет иметь силу лишь в случае лопуховатости арендатора, каковых, как и арендодателей, 99,9%.
Вы видно из юристов будете? , может выложите здесь пару тройку образцов договоров , правильных по законодательству , мы Вам спасибо скажем. А то очередное из пустого в порожнее от якобы спеца в юриспруденции .
Vadim V написав:Вы видно из юристов будете? , может выложите здесь пару тройку образцов договоров , правильных по законодательству , мы Вам спасибо скажем. А то очередное из пустого в порожнее от якобы спеца в юриспруденции .
На понт не надо брать. Без пустого в порожнее: проглянул основные положения, касающиеся аренды жилья, чтобы понять, насколько сильно заблуждаются некоторые форумчане, потому и коснулся вопроса.
Несколько лет уже не занимаюсь этой темой и договоров под рукой нет (может, в архиве каком-то). Есть определенные шаблоны, которые допиливаются в каждом конкретном случае до идеала=под конкретную ситуацию, но на все случаи жизни, как все хотят, такого не бывает. Шаблоны можете найти в интернете на свой вкус, принимая на себя все дальнейшие риски. Желаете убрать, снизить риски - обратитесь к профессионалу в своем деле. Хотите сэкономить - изучите хотя бы Главу 59 ГКУ.