Додано: Сер 31 жов, 2018 17:25

l66 написав: shtora

Договор лучше оформлять на 3-6 месяцев, потом лонгировать.

Это дает возможность быстро расстаться с неподходящими арендаторами.

Обязательно прописывать возможность изменения стоимости аренды с предупреждением за месяц.

Отдельным пунктом укажите, кто устраняет поломки и проблемы, возникающие при эксплуатации квартиры.

Укажите причины, по которым Вы сможете выселить арендаторов досрочно.

А лучше возьмите несколько образцов договоров риэлторов и составьте свой договор с Вашими требованиями.

Объявления лучше давать самостоятельно, тогда сможете сдать хоть напрямую, а хоть через риэлтора, так как много риэлторов будут звонить.

Договор от риэлтора имеет такую же юридическую силу, как и составленный Вами.

Поэтому, даже если Вы сдаете через риэлтора, то лучше подписывать Ваш договор, в котором учтены все Ваши требования, агенты без проблем соглашаются его заполнить.



от себя добавлю шо еще надо надежно занести в уши арендатору и прописать в договоре шо день расчета - святой день и это касается и коммуналки

