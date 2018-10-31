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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1168116911701171

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 186
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:59

  Son of Sun написав:
  Vadim V написав:Вы видно из юристов будете? , может выложите здесь пару тройку образцов договоров , правильных по законодательству , мы Вам спасибо скажем.
А то очередное из пустого в порожнее от якобы спеца в юриспруденции :) .

На понт не надо брать. Без пустого в порожнее: проглянул основные положения, касающиеся аренды жилья, чтобы понять, насколько сильно заблуждаются некоторые форумчане, потому и коснулся вопроса.

Несколько лет уже не занимаюсь этой темой и договоров под рукой нет (может, в архиве каком-то). Есть определенные шаблоны, которые допиливаются в каждом конкретном случае до идеала=под конкретную ситуацию, но на все случаи жизни, как все хотят, такого не бывает.
Шаблоны можете найти в интернете на свой вкус, принимая на себя все дальнейшие риски.
Желаете убрать, снизить риски - обратитесь к профессионалу в своем деле. Хотите сэкономить - изучите хотя бы Главу 59 ГКУ.
:|
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:59

shtora, будете вешать объяву - купите новую симку. А то если укажете свой основной номер телефона, будете отбиваться от звонков риелторов долго и нудно. Когда найдете арендаторов, дадите им уже основной номер.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://www.liga.net/politics/opinion/p ... -na-rodinu
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

нужно ли оставлять посуду и какую в сдаваемой квартире,а так же одеяла/подушки?квартира 1-к,с евроремонтом и новой техникой и мебелью новой,в панельке(не новострой),до конечной станции метро 1,5 км.
я чайник,но расту до самовара
shtora
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:48

  shtora написав:нужно ли оставлять посуду и какую в сдаваемой квартире,а так же одеяла/подушки?квартира 1-к,с евроремонтом и новой техникой и мебелью новой,в панельке(не новострой),до конечной станции метро 1,5 км.

Ни в коем случае. И мелкую бытовую технику - тоже нет. Утюги, чайники и т.д. - все свое. Может, арендаторам еще туалетную бумагу и бытовую химию купить? Не, все сами-сами.
Или Вам оно просто не надо и негде хранить?
Natt
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