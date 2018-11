Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:37

UA написав: В дорогом сегменте выгоднее арендовать, а не владеть. В дорогом сегменте выгоднее арендовать, а не владеть.



давно об этом говорю давно об этом говорю

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.