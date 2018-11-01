Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vadim V написав:Вы видно из юристов будете? , может выложите здесь пару тройку образцов договоров , правильных по законодательству , мы Вам спасибо скажем. А то очередное из пустого в порожнее от якобы спеца в юриспруденции .
На понт не надо брать. Без пустого в порожнее: проглянул основные положения, касающиеся аренды жилья, чтобы понять, насколько сильно заблуждаются некоторые форумчане, потому и коснулся вопроса.
Несколько лет уже не занимаюсь этой темой и договоров под рукой нет (может, в архиве каком-то). Есть определенные шаблоны, которые допиливаются в каждом конкретном случае до идеала=под конкретную ситуацию, но на все случаи жизни, как все хотят, такого не бывает. Шаблоны можете найти в интернете на свой вкус, принимая на себя все дальнейшие риски. Желаете убрать, снизить риски - обратитесь к профессионалу в своем деле. Хотите сэкономить - изучите хотя бы Главу 59 ГКУ.
shtora, будете вешать объяву - купите новую симку. А то если укажете свой основной номер телефона, будете отбиваться от звонков риелторов долго и нудно. Когда найдете арендаторов, дадите им уже основной номер.
shtora написав:нужно ли оставлять посуду и какую в сдаваемой квартире,а так же одеяла/подушки?квартира 1-к,с евроремонтом и новой техникой и мебелью новой,в панельке(не новострой),до конечной станции метро 1,5 км.
Ни в коем случае. И мелкую бытовую технику - тоже нет. Утюги, чайники и т.д. - все свое. Может, арендаторам еще туалетную бумагу и бытовую химию купить? Не, все сами-сами. Или Вам оно просто не надо и негде хранить?
shtora написав:нужно ломи оставлять посуду и какую в сдаваемой квартире,а так же одеяла/подушки?квартира 1-к,с евроремонтом и новой техникой и мебелью новой,в панельке(не новострой),до конечной станции метро 1,5 км.
Посуточно да (и то смотря какой ценовой сегмент). В долгосрок, в озвученной вами локации однозначно нет. ПС. Запросы арендаторов растут. Сам задумываюсь всё свое сдать, а самому снимать в какой нибудь очень кошерной локации или дом со всем фаршем. В дорогом сегменте выгоднее арендовать, а не владеть.
спасибо за советы,сегмент не крутой,40кв.м,3-ий этаж,просто приличный,делали для мамы,около 8-9 тыс грн судя по обьявлениям,раен тихий,спальник,до метро 3 остановки маршруткой или пешком 15-20 мин..Посуду и мелкую бытовую заберу.
... а що, на "усній основі" і завдатку за три міс. наперед - нічого не вийде? - а тоді, якщо "щось пішло не так", з двома міцними хлопцями і з участковим(або й без нього! ) взломлюєте двері і всіх тупо викидаєте нах!
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