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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1168116911701171

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 186
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 20:59

  Son of Sun написав:
  Vadim V написав:Вы видно из юристов будете? , может выложите здесь пару тройку образцов договоров , правильных по законодательству , мы Вам спасибо скажем.
А то очередное из пустого в порожнее от якобы спеца в юриспруденции :) .

На понт не надо брать. Без пустого в порожнее: проглянул основные положения, касающиеся аренды жилья, чтобы понять, насколько сильно заблуждаются некоторые форумчане, потому и коснулся вопроса.

Несколько лет уже не занимаюсь этой темой и договоров под рукой нет (может, в архиве каком-то). Есть определенные шаблоны, которые допиливаются в каждом конкретном случае до идеала=под конкретную ситуацию, но на все случаи жизни, как все хотят, такого не бывает.
Шаблоны можете найти в интернете на свой вкус, принимая на себя все дальнейшие риски.
Желаете убрать, снизить риски - обратитесь к профессионалу в своем деле. Хотите сэкономить - изучите хотя бы Главу 59 ГКУ.
:|
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:59

shtora, будете вешать объяву - купите новую симку. А то если укажете свой основной номер телефона, будете отбиваться от звонков риелторов долго и нудно. Когда найдете арендаторов, дадите им уже основной номер.
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://www.liga.net/politics/opinion/p ... -na-rodinu
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

нужно ли оставлять посуду и какую в сдаваемой квартире,а так же одеяла/подушки?квартира 1-к,с евроремонтом и новой техникой и мебелью новой,в панельке(не новострой),до конечной станции метро 1,5 км.
я чайник,но расту до самовара
shtora
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:48

  shtora написав:нужно ли оставлять посуду и какую в сдаваемой квартире,а так же одеяла/подушки?квартира 1-к,с евроремонтом и новой техникой и мебелью новой,в панельке(не новострой),до конечной станции метро 1,5 км.

Ни в коем случае. И мелкую бытовую технику - тоже нет. Утюги, чайники и т.д. - все свое. Может, арендаторам еще туалетную бумагу и бытовую химию купить? Не, все сами-сами.
Или Вам оно просто не надо и негде хранить?
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:07

  shtora написав:нужно ломи оставлять посуду и какую в сдаваемой квартире,а так же одеяла/подушки?квартира 1-к,с евроремонтом и новой техникой и мебелью новой,в панельке(не новострой),до конечной станции метро 1,5 км.

Посуточно да (и то смотря какой ценовой сегмент).
В долгосрок, в озвученной вами локации однозначно нет.
ПС. Запросы арендаторов растут.
Сам задумываюсь всё свое сдать, а самому снимать в какой нибудь очень кошерной локации или дом со всем фаршем.
В дорогом сегменте выгоднее арендовать, а не владеть.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:27

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

спасибо за советы,сегмент не крутой,40кв.м,3-ий этаж,просто приличный,делали для мамы,около 8-9 тыс грн судя по обьявлениям,раен тихий,спальник,до метро 3 остановки маршруткой или пешком 15-20 мин..Посуду и мелкую бытовую заберу.
я чайник,но расту до самовара
shtora
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:49

а якщо ВСІ деталі озвучити УСНО? (ніяких "папірців")

... а що, на "усній основі" і завдатку за три міс. наперед - нічого не вийде?
- а тоді, якщо "щось пішло не так", з двома міцними хлопцями і з участковим(або й без нього!
) взломлюєте двері і всіх тупо викидаєте нах! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 00:37

  UA написав:В дорогом сегменте выгоднее арендовать, а не владеть.


давно об этом говорю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:15

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Прибуткові «квадрати»: чи варто інвестувати в житло і скільки на цьому можна заробити
https://minfin.com.ua/ua/2018/11/01/35461404/

За даними SV Development, середні орендні ставки на однокімнатні квартири в Києві складають 7,8 тис. грн., на двокімнатні — 10,5 тис. грн., на трикімнатні — 12,5 тис. грн. Це, в середньому, на 500-1000 грн. дорожче, ніж роком раніше. А деякі квартири (одинички економ-класу біля метро) і зовсім подорожчали в цьому році на 25-30%. Скромну одиничку за $25-30 тис. можна здати в оренду, як мінімум, за 6 тис. грн. у місяць. У рік це 72 тис. грн. або $2,6 тис. чистого доходу (комуналку оплачують орендарі), тобто близько 10% річних. Така дохідність за доларовими вкладеннями в українських банках недоступна — за валютними депозитами вони дають до 5% річних.
...
Наприклад, двушку за $50 тис. можна здавати за 12 тис.грн., а одиничку вартістю $20 тис. — за 7 тис. грн. (дві — за 14 тис. грн.). Причому, одинички, швидше за все, не будуть простоювати і стануть дорожчати більш динамічно, ніж двушка.
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