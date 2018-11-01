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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:16
b3320413 написав:
...... Пока что мне кажется с карточкой самый хороший вариант
. Я так понял, что здесь многие кто сдают за наличные, но это удобно когда в твоем городе.
Возвращаясь к теме сдачи квартиры и карточек. Оформляю новую именную карточку - VISA (более высокого уровня), в евро. Банк прислал следующую СМС (кратко смысл): "Карточка выпущена, но проходит регистрацию в налоговой. Как пройдет - сообщим..."
Народ, точно не боитесь сдавать в черную и получать деньги на карту?
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J_P
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:13
J_P написав: b3320413 написав:
...... Пока что мне кажется с карточкой самый хороший вариант
. Я так понял, что здесь многие кто сдают за наличные, но это удобно когда в твоем городе.
Возвращаясь к теме сдачи квартиры и карточек. Оформляю новую именную карточку - VISA (более высокого уровня), в евро. Банк прислал следующую СМС (кратко смысл): "Карточка выпущена, но проходит регистрацию в налоговой. Как пройдет - сообщим..."
Народ, точно не боитесь сдавать в черную и получать деньги на карту?
Давай подробности а то слишком обобщающе....
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Vadim V
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:32
J_P написав:
Народ, точно не боитесь сдавать в черную и получать деньги на карту?
Тут дилема государства Украина и её фискальной ОРИЕНТАЦИИ ,
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Vadim V
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