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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1169117011711172

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 186
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:16

  b3320413 написав:...... Пока что мне кажется с карточкой самый хороший вариант. Я так понял, что здесь многие кто сдают за наличные, но это удобно когда в твоем городе.

Возвращаясь к теме сдачи квартиры и карточек. Оформляю новую именную карточку - VISA (более высокого уровня), в евро. Банк прислал следующую СМС (кратко смысл): "Карточка выпущена, но проходит регистрацию в налоговой. Как пройдет - сообщим..."
Народ, точно не боитесь сдавать в черную и получать деньги на карту?
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:13

  J_P написав:
  b3320413 написав:...... Пока что мне кажется с карточкой самый хороший вариант. Я так понял, что здесь многие кто сдают за наличные, но это удобно когда в твоем городе.

Возвращаясь к теме сдачи квартиры и карточек. Оформляю новую именную карточку - VISA (более высокого уровня), в евро. Банк прислал следующую СМС (кратко смысл): "Карточка выпущена, но проходит регистрацию в налоговой. Как пройдет - сообщим..."
Народ, точно не боитесь сдавать в черную и получать деньги на карту?

Давай подробности а то слишком обобщающе....
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  J_P написав:Народ, точно не боитесь сдавать в черную и получать деньги на карту?

Тут дилема государства Украина и её фискальной ОРИЕНТАЦИИ ,
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  J_P написав:Народ, точно не боитесь сдавать в черную и получать деньги на карту?

Деньги на карту получают только идиоты.
В контексте цитируемого поста речь шла о том, чтобы оформить карту в Привате, например, на жену. Отдать ее физически арендатору, который будет в терминале пополнять с картой (идентифицируя вносителя по карте). Банк будет считать, что она сама пришла и пополнила свою карту, а через пару дней, в другом городе сняла, идентифицировавшись по другой карте или телефону.
При такой схеме налоговая за бортом.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 02 лис, 2018 20:09, всього редагувалось 1 раз.
В игноре всего одна обезьяна.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vadim V написав:Давай подробности а то слишком обобщающе....

Ймовірно пан ФОП.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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  #<1 ... 1169117011711172
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