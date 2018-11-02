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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:16
b3320413 написав:
...... Пока что мне кажется с карточкой самый хороший вариант
. Я так понял, что здесь многие кто сдают за наличные, но это удобно когда в твоем городе.
Возвращаясь к теме сдачи квартиры и карточек. Оформляю новую именную карточку - VISA (более высокого уровня), в евро. Банк прислал следующую СМС (кратко смысл): "Карточка выпущена, но проходит регистрацию в налоговой. Как пройдет - сообщим..."
Народ, точно не боитесь сдавать в черную и получать деньги на карту?
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J_P
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:13
J_P написав: b3320413 написав:
...... Пока что мне кажется с карточкой самый хороший вариант
. Я так понял, что здесь многие кто сдают за наличные, но это удобно когда в твоем городе.
Возвращаясь к теме сдачи квартиры и карточек. Оформляю новую именную карточку - VISA (более высокого уровня), в евро. Банк прислал следующую СМС (кратко смысл): "Карточка выпущена, но проходит регистрацию в налоговой. Как пройдет - сообщим..."
Народ, точно не боитесь сдавать в черную и получать деньги на карту?
Давай подробности а то слишком обобщающе....
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Vadim V
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:32
J_P написав:
Народ, точно не боитесь сдавать в черную и получать деньги на карту?
Тут дилема государства Украина и её фискальной ОРИЕНТАЦИИ ,
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:08
J_P написав:
Народ, точно не боитесь сдавать в черную и получать деньги на карту?
Деньги на карту получают только идиоты.
В контексте цитируемого поста речь шла о том, чтобы оформить карту в Привате, например, на жену. Отдать ее физически арендатору, который будет в терминале пополнять с картой (идентифицируя вносителя по карте). Банк будет считать, что она сама пришла и пополнила свою карту, а через пару дней, в другом городе сняла, идентифицировавшись по другой карте или телефону.
При такой схеме налоговая за бортом.
Востаннє редагувалось Vlad442
в П'ят 02 лис, 2018 20:09, всього редагувалось 1 раз.
В игноре всего одна обезьяна.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:09
Vadim V написав:
Давай подробности а то слишком обобщающе....
Ймовірно пан ФОП.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:39
V2 написав:
Наприклад, двушку за $50тис можна здавати за 12тис.грн., а одиничку вартістю $20тис— за 7тис. грн.
вы представляете себе однушку за $20тыс, где она и какая?
5000грн+коммуналка
Савченко Так!
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:42
shtora написав:
риэлторы просто зарабатывают деньги как посредники?
риэлторы (брокеры, маклеры) и есть посредники
Савченко Так!
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Додано: Суб 03 лис, 2018 13:51
shtora,V2, прошу прощения, только заметил ваши ЛС. Ответил.
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