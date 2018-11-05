ДФС попросила банки проявити кмітливість і стати більш обізнаними стосовно своїх клієнтів
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Додано: Пон 05 лис, 2018 15:49
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
ДФС попросила банки проявити кмітливість і стати більш обізнаними стосовно своїх клієнтів
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 05 лис, 2018 21:50
Колеги, є хтось з Дніпра ? domik.ua/novosti/vo-skolko-obojdetsya-arenda-kvartiry-v-dnepre-obzor-minimalnyx-cen-n257486.html
У вас у місті дійсно мінімальна вартість оренди 1-кім. у старому житлі на околицях становить 1500 грн, а у прицентраллі - 2000 грн ?? Не можу повірити у цей мізер. Населення - біля 900 тисяч, купа вищих навчальних закладів, оборонні підприємства тощо.
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:00
Всё может быть,вероятно состояние бомжатника
Зайдите на ОЛХ ,там реальнее цены.
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