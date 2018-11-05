ДФС попросила банки проявити кмітливість і стати більш обізнаними стосовно своїх клієнтів
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Додано: Пон 05 лис, 2018 15:49
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
ДФС попросила банки проявити кмітливість і стати більш обізнаними стосовно своїх клієнтів
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 05 лис, 2018 21:50
Колеги, є хтось з Дніпра ? domik.ua/novosti/vo-skolko-obojdetsya-arenda-kvartiry-v-dnepre-obzor-minimalnyx-cen-n257486.html
У вас у місті дійсно мінімальна вартість оренди 1-кім. у старому житлі на околицях становить 1500 грн, а у прицентраллі - 2000 грн ?? Не можу повірити у цей мізер. Населення - біля 900 тисяч, купа вищих навчальних закладів, оборонні підприємства тощо.
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:00
Всё может быть,вероятно состояние бомжатника
Зайдите на ОЛХ ,там реальнее цены.
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:44
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Я из Днепропетровска. Приведённые цены реальны были при Янеке лет 6-8 наверное назад. Сейчас засранная бабушкой двуха/трёха дороже 3500 будет и коммуналь почти такая с вертикальной разводкой отдельно.
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:00
Спасибо за ссылку. Прочитал, но так и не понял - почему выгоднее принимать деньги на личную карточку/счет, чем на счет ФОПа, особенно тем кто на 1 и 2 форме/группе (и как это влияет на сумму налогов, которые они так или иначе заплатят?). А те, кто на 3-й - жлобятся что ли заплатить 5%? (И это делает более миллиона человек по логике ДФС, - которые открыли ФОП но не открыли счет???)
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