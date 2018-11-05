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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1170117111721173

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 186
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 15:49

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  J_P написав:Пардон за оффтоп, но возник вопрос: какое отношение личная евро-карточка имеет отношение к фОП? (банк скорее всего не догадывается что у меня есть фоп)))

ДФС попросила банки проявити кмітливість і стати більш обізнаними стосовно своїх клієнтів https://dou.ua/forums/topic/25053/
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 21:50

Колеги, є хтось з Дніпра ? domik.ua/novosti/vo-skolko-obojdetsya-arenda-kvartiry-v-dnepre-obzor-minimalnyx-cen-n257486.html

У вас у місті дійсно мінімальна вартість оренди 1-кім. у старому житлі на околицях становить 1500 грн, а у прицентраллі - 2000 грн ?? Не можу повірити у цей мізер. Населення - біля 900 тисяч, купа вищих навчальних закладів, оборонні підприємства тощо.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 11:00

  ihorkyiv написав:Колеги, є хтось з Дніпра ? domik.ua/novosti/vo-skolko-obojdetsya-arenda-kvartiry-v-dnepre-obzor-minimalnyx-cen-n257486.html

У вас у місті дійсно мінімальна вартість оренди 1-кім. у старому житлі на околицях становить 1500 грн, а у прицентраллі - 2000 грн ?? Не можу повірити у цей мізер. Населення - біля 900 тисяч, купа вищих навчальних закладів, оборонні підприємства тощо.

Всё может быть,вероятно состояние бомжатника :mrgreen:
Зайдите на ОЛХ ,там реальнее цены.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:44

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я из Днепропетровска. Приведённые цены реальны были при Янеке лет 6-8 наверное назад. Сейчас засранная бабушкой двуха/трёха дороже 3500 будет и коммуналь почти такая с вертикальной разводкой отдельно.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 15:00

  klug написав:
  J_P написав:Пардон за оффтоп, но возник вопрос: какое отношение личная евро-карточка имеет отношение к фОП? (банк скорее всего не догадывается что у меня есть фоп)))

ДФС попросила банки проявити кмітливість і стати більш обізнаними стосовно своїх клієнтів https://dou.ua/forums/topic/25053/

Спасибо за ссылку. Прочитал, но так и не понял - почему выгоднее принимать деньги на личную карточку/счет, чем на счет ФОПа, особенно тем кто на 1 и 2 форме/группе (и как это влияет на сумму налогов, которые они так или иначе заплатят?). А те, кто на 3-й - жлобятся что ли заплатить 5%? (И это делает более миллиона человек по логике ДФС, - которые открыли ФОП но не открыли счет???)
J_P
 
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