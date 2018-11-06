ДФС попросила банки проявити кмітливість і стати більш обізнаними стосовно своїх клієнтів
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:49
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
ДФС попросила банки проявити кмітливість і стати більш обізнаними стосовно своїх клієнтів
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 05 лис, 2018 21:50
Колеги, є хтось з Дніпра ? domik.ua/novosti/vo-skolko-obojdetsya-arenda-kvartiry-v-dnepre-obzor-minimalnyx-cen-n257486.html
У вас у місті дійсно мінімальна вартість оренди 1-кім. у старому житлі на околицях становить 1500 грн, а у прицентраллі - 2000 грн ?? Не можу повірити у цей мізер. Населення - біля 900 тисяч, купа вищих навчальних закладів, оборонні підприємства тощо.
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:00
Всё может быть,вероятно состояние бомжатника
Зайдите на ОЛХ ,там реальнее цены.
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:44
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Я из Днепропетровска. Приведённые цены реальны были при Янеке лет 6-8 наверное назад. Сейчас засранная бабушкой двуха/трёха дороже 3500 будет и коммуналь почти такая с вертикальной разводкой отдельно.
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:00
Спасибо за ссылку. Прочитал, но так и не понял - почему выгоднее принимать деньги на личную карточку/счет, чем на счет ФОПа, особенно тем кто на 1 и 2 форме/группе (и как это влияет на сумму налогов, которые они так или иначе заплатят?). А те, кто на 3-й - жлобятся что ли заплатить 5%? (И это делает более миллиона человек по логике ДФС, - которые открыли ФОП но не открыли счет???)
Додано: Вів 06 лис, 2018 17:06
J_P
1-2 занижують оборот, щоб не вилізти за ліміти групи, 3-тя, очевидно, що "економить". Таке моє розуміння, не спеціаліст.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:25
Тільки що на Доміку прочитав і вирішив перепостити:
" Крюковщина City писал(а):
Не понимаю, зачем вообще вычислять какую-то "отбиваемость" арендной платой в времени, если речь идёт об альтернативе государственной пенсии?
Это пассивный регулярный доход, который будет идти столько времени, сколько будет квартира сдаваться в аренду. А, "отбить" всегда можно достаточно быстро, элементарно продав квартиру, если вдруг понадобится много денег.
Кроме того, государственную пенсию нельзя передать по наследству, а квартиру можно.
VO7 написав:
Підтримую написане!
По молодості і мені здавалося що я ж зможу краще розпорядитися грошима, отримати більшу дохідність ніж оренда. І на деяких проміжках часу так і було, але потім наставали події і обставини які перекреслювали здобутки, інколи ще і в мінус. І це повторювалося не один раз, і не тільки зі мною. За останні 20 років я бачив багато злетів і падінь, пробував сам і спостерігав за іншими спроби починати різні бізнеси, всілякі депозити, інвестування в акції, фонди, кредитування інших людей, стартапи і т.д. І приходжу до висновку що люди які вклалися в нерухомість точно не програли. Навіть при тому що зараз оренда впала порівняно з піком - але їх купівельна спроможність все ще дуже висока, і їх достаток і впевненість у завтрашньому дні набагато вища ніж 90-95% інших підприємців і інвесторів. Для себе вирішив, що пенсійні заощадження однозначно варто робити в нерухомість."
Людина витратила 20 років життя, щоб зрозуміти очевидне з самого початку. Нерухомість в оренді в усі часи дає хліб з маслом, а в окремі жирні періоди - ще й з товстим шаром червоної ікри (комусь дається і чорна). Правда, це стосується столиці і пари-трійки великих обласних центрів + курортно-рекреаційні регіони.
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