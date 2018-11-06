Додано: Вів 06 лис, 2018 19:25

Тільки що на Доміку прочитав і вирішив перепостити:

" Крюковщина City писал(а):

Не понимаю, зачем вообще вычислять какую-то "отбиваемость" арендной платой в времени, если речь идёт об альтернативе государственной пенсии?

Это пассивный регулярный доход, который будет идти столько времени, сколько будет квартира сдаваться в аренду. А, "отбить" всегда можно достаточно быстро, элементарно продав квартиру, если вдруг понадобится много денег.

Кроме того, государственную пенсию нельзя передать по наследству, а квартиру можно.

VO7 написав:

Підтримую написане!

По молодості і мені здавалося що я ж зможу краще розпорядитися грошима, отримати більшу дохідність ніж оренда. І на деяких проміжках часу так і було, але потім наставали події і обставини які перекреслювали здобутки, інколи ще і в мінус. І це повторювалося не один раз, і не тільки зі мною. За останні 20 років я бачив багато злетів і падінь, пробував сам і спостерігав за іншими спроби починати різні бізнеси, всілякі депозити, інвестування в акції, фонди, кредитування інших людей, стартапи і т.д. І приходжу до висновку що люди які вклалися в нерухомість точно не програли. Навіть при тому що зараз оренда впала порівняно з піком - але їх купівельна спроможність все ще дуже висока, і їх достаток і впевненість у завтрашньому дні набагато вища ніж 90-95% інших підприємців і інвесторів. Для себе вирішив, що пенсійні заощадження однозначно варто робити в нерухомість."



Людина витратила 20 років життя, щоб зрозуміти очевидне з самого початку. Нерухомість в оренді в усі часи дає хліб з маслом, а в окремі жирні періоди - ще й з товстим шаром червоної ікри (комусь дається і чорна). Правда, це стосується столиці і пари-трійки великих обласних центрів + курортно-рекреаційні регіони.