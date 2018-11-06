ДФС попросила банки проявити кмітливість і стати більш обізнаними стосовно своїх клієнтів
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 лис, 2018 15:49
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
ДФС попросила банки проявити кмітливість і стати більш обізнаними стосовно своїх клієнтів
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 05 лис, 2018 21:50
Колеги, є хтось з Дніпра ? domik.ua/novosti/vo-skolko-obojdetsya-arenda-kvartiry-v-dnepre-obzor-minimalnyx-cen-n257486.html
У вас у місті дійсно мінімальна вартість оренди 1-кім. у старому житлі на околицях становить 1500 грн, а у прицентраллі - 2000 грн ?? Не можу повірити у цей мізер. Населення - біля 900 тисяч, купа вищих навчальних закладів, оборонні підприємства тощо.
Додано: Вів 06 лис, 2018 11:00
Всё может быть,вероятно состояние бомжатника
Зайдите на ОЛХ ,там реальнее цены.
Додано: Вів 06 лис, 2018 14:44
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Я из Днепропетровска. Приведённые цены реальны были при Янеке лет 6-8 наверное назад. Сейчас засранная бабушкой двуха/трёха дороже 3500 будет и коммуналь почти такая с вертикальной разводкой отдельно.
Додано: Вів 06 лис, 2018 15:00
Спасибо за ссылку. Прочитал, но так и не понял - почему выгоднее принимать деньги на личную карточку/счет, чем на счет ФОПа, особенно тем кто на 1 и 2 форме/группе (и как это влияет на сумму налогов, которые они так или иначе заплатят?). А те, кто на 3-й - жлобятся что ли заплатить 5%? (И это делает более миллиона человек по логике ДФС, - которые открыли ФОП но не открыли счет???)
Додано: Вів 06 лис, 2018 17:06
J_P
1-2 занижують оборот, щоб не вилізти за ліміти групи, 3-тя, очевидно, що "економить". Таке моє розуміння, не спеціаліст.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 06 лис, 2018 19:25
Тільки що на Доміку прочитав і вирішив перепостити:
" Крюковщина City писал(а):
Не понимаю, зачем вообще вычислять какую-то "отбиваемость" арендной платой в времени, если речь идёт об альтернативе государственной пенсии?
Это пассивный регулярный доход, который будет идти столько времени, сколько будет квартира сдаваться в аренду. А, "отбить" всегда можно достаточно быстро, элементарно продав квартиру, если вдруг понадобится много денег.
Кроме того, государственную пенсию нельзя передать по наследству, а квартиру можно.
VO7 написав:
Підтримую написане!
По молодості і мені здавалося що я ж зможу краще розпорядитися грошима, отримати більшу дохідність ніж оренда. І на деяких проміжках часу так і було, але потім наставали події і обставини які перекреслювали здобутки, інколи ще і в мінус. І це повторювалося не один раз, і не тільки зі мною. За останні 20 років я бачив багато злетів і падінь, пробував сам і спостерігав за іншими спроби починати різні бізнеси, всілякі депозити, інвестування в акції, фонди, кредитування інших людей, стартапи і т.д. І приходжу до висновку що люди які вклалися в нерухомість точно не програли. Навіть при тому що зараз оренда впала порівняно з піком - але їх купівельна спроможність все ще дуже висока, і їх достаток і впевненість у завтрашньому дні набагато вища ніж 90-95% інших підприємців і інвесторів. Для себе вирішив, що пенсійні заощадження однозначно варто робити в нерухомість."
Людина витратила 20 років життя, щоб зрозуміти очевидне з самого початку. Нерухомість в оренді в усі часи дає хліб з маслом, а в окремі жирні періоди - ще й з товстим шаром червоної ікри (комусь дається і чорна). Правда, це стосується столиці і пари-трійки великих обласних центрів + курортно-рекреаційні регіони.
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:34
На самом деле, статья не очень умная. В комментариях к ней куда больше и здравого смысла и знания реальной ситуации.
Что по количеству фопов и счетов - масса фопов не занимается в данный момент деятельностью, но фоп не прикрыли, а счет закрыли (как вариант, счет был в лопнувших банках, а новый не открыли), масса фопов продает овощи со своего огорода на рынке - нафига им счет? Я понимаю, что налоговой удобней, но это в общем-то заботы налоговой.
Есть куча неприкрытых фопов еще со времен когда не было ЕСВ (у меня есть такая знакомая) - ни счета ни отчетности не сдает. Есть знакомая, на которую когда-то работодатель открыл фоп, но никто не закрыл, она сама 2+2 не сложит, ну и ее фоп висит в вакууме.
А! Еще такой момент - народ свалил и имел ввиду открытые в Украине фопы, счета и контролирующие органы. У моего родственника знакомый, которого даже банки не могут достать с кучей кредитов (там сумма тела больше 100 куе) с ...2008-го. Так банки ну куда как мотивированней госаппаратчиков.
Додано: Вів 06 лис, 2018 20:58
Даже в это можно неудачно зайти.
И есть еще один момент, если мы заговорили о "пенсии". Я наблюдаю за арендой (не только на своем опыте) в горизонте 25 лет (+/-), и могу сказать, что покупательная способность арендной платы снижается, а амортизация растет. Что я имею ввиду? Мой давний знакомый, в первой половине и середине 90-х сдавал наследственную 2к на ТАТАРКЕ - на эти деньги жила семья из 3-х (впоследствии 4-х) человек, никто не работал, раз в неделю закупались книги и видеокассеты на Петровке, катриджи для сеги, сигареты и пиво - без особых ограничений. Амортизация =0. Сдавалось в том виде, который оставили предыдущие, уборка и ремонт на арендаторах. В конце 90-х, знакомая сдавала тоже 2-к и тоже на Татарке и это позволяло ей жить более-менее нормально с ребенком, работая на копеечной зарплате госслужащей (должность не предусматривала коррупции, от слова "совсем"), то есть порядка 80-90% семейного бюджета давала аренда. Амортизация была близкой к 0, уборка и иногда переклейка обоев. И в первом и во втором случаях, в том состоянии, которое было тогда, квартира врядли может давать больше 7-8 кгрн. Ясно, что это не для безбедной жизни. То есть, стоимость жизни растет и обеспечение этого с аренды снижается, но это видно на очень большом горизонте.
Додано: Вів 06 лис, 2018 22:07
rjkz
"могу сказать, что покупательная способность арендной платы снижается"
Усе залежить від економічної ситуації в країні та Його Величності ПОПИТУ. Саме ці чинники визначають вартість оренди і купівельну спроможність грошенят, отриманих від неї. На фоні віддаленого горизонту якраз добре видно стрибки і падіння. Щодо квартир на Татарці вашим знайомим "смачніше" згадувати період "вересень 2007 р.- листопад 2008 р.", а не 90-ті роки. Якщо їхні квартири - в осередді того мікрорайону, то це, пардоньте, - задуп’я Шевченківського району, звідки вибратися можна було тільки автобусом № 31 або пішки. У зазначений період квартир в оренду у Києві практично не було - усе розібрали, але навіть на Татарці ваші знайомі, упевнений, щільно набили кишені готівкою. У мене квартира, хрущ, на Лук’янівці, за яку у вересні 2007-го року лоскотав долоні 700-ми доларами, а з серпня 2008-го - уже 1050 дол. Усю насолоду розчинила криза. Нині усе ж розпочався період підйому на ринку оренди, і ціни зростають у доларовому еквіваленті. Що нас чекає далі, знає тільки Творець і наш форумний колега Лібо.
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