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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 лис, 2018 22:17
ihorkyiv яка насолода?:
я в 2007 сдал родственную треху на Трое, рынок был $800, так уж получилось, что нашел богатого работодателя, который поселил аж 6 сотрудников, так как искали квартиры в пристойном состоянии, которые обычно "только для семьи", платили $1200
так даже 1200 были небольшие по тем временам деньги.
Савченко Так!
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Додано: Вів 06 лис, 2018 22:18
ihorkyiv написав:
У мене квартира, хрущ, на Лук’янівці, за яку у вересні 2007-го року лоскотав долоні 700-ми доларами, а з серпня 2008-го - уже 1050 дол. Усю насолоду розчинила криза.
зараз 200уе маеш?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 06 лис, 2018 22:41
antonivs3 написав:ihorkyiv
яка насолода?:
я в 2007 сдал родственную треху на Трое, рынок был $800, так уж получилось, что нашел богатого работодателя, который поселил аж 6 сотрудников, так как искали квартиры в пристойном состоянии, которые обычно "только для семьи", платили $1200так даже 1200 были небольшие по тем временам деньги.
Ось так насміюсь за компом і у цирк можна не ходити. )) До чого тут купівельна спроможність тогорічних доларів ?? Повторюю: однокімнатний хрущ 30 кв.м. здав за тисячу п’ятдесят доларів. Це що - низька ціна у 2008 р. ??? Чи вам просто подобається пальці на клаві розминати ??
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Додано: Вів 06 лис, 2018 22:57
ihorkyiv написав:rjkz
"могу сказать, что покупательная способность арендной платы снижается"
Усе залежить від економічної ситуації в країні та Його Величності ПОПИТУ. Саме ці чинники визначають вартість оренди і купівельну спроможність грошенят, отриманих від неї. На фоні віддаленого горизонту якраз добре видно стрибки і падіння. Щодо квартир на Татарці вашим знайомим "смачніше" згадувати період "вересень 2007 р.- листопад 2008 р.", а не 90-ті роки. Якщо їхні квартири - в осередді того мікрорайону, то це, пардоньте, - задуп’я Шевченківського району, звідки вибратися можна було тільки автобусом № 31 або пішки. У зазначений період квартир в оренду у Києві практично не було - усе розібрали, але навіть на Татарці ваші знайомі, упевнений, щільно набили кишені готівкою. У мене квартира, хрущ, на Лук’янівці, за яку у вересні 2007-го року лоскотав долоні 700-ми доларами, а з серпня 2008-го - уже 1050 дол. Усю насолоду розчинила криза. Нині усе ж розпочався період підйому на ринку оренди, і ціни зростають у доларовому еквіваленті. Що нас чекає далі, знає тільки Творець і наш форумний колега Лібо.
по первому знакомому точно не помню, а вторая - дом напротив того, где сейчас арендует эйрмакс. Рядом и 18-й троллейбус и сумнозвисный 31-й, который ходит "раз в год, два в пятилетку", и 23-й, 16 недалеко, до Лукьяновки, минут 15-20 пехом. А главное - КИМО, ЮНИТ, Областная (т-т-т), ПАГ, формирующие стойкий финансовообеспеченный спрос. Кстати, и конечная 31-го - не такой уж совсем плохой вариант. Там есть и здание Института Автоматики, в котором масса фирм арендует, то есть для кого-то "снять рядом с работой" - неплохой вариант.
Что касается - "набили карманы" - с первым вряд ли, все уходило на проживание проедание прокуривание и проигрывание, со второй - хотелось-бы надеяться, барышня неплохая, одной ребенка вырастить - задача нелегкая. Я с обоими не поддерживаю отношения лет эдак 20.
2007-2008 гг - это что-то из снов, проснулись и будя.
Сейчас идет "рост" из соображений "показать перемогумыздобулы" перед выборами, а потом "пилить по-новому". Или за все годы Вы не заметили закономерностей? Я с некоторыми собственниками разговаривал на эту тему - двое выставили свои объекты на продажу в расчете купить через год-два намного дешевле. Я-бы тоже так поступил, но по одному объекту "рука не поднимается "фиксить убыток", а по остальным причины нематериального плана.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:07
antonivs3 написав:ihorkyiv
яка насолода?:
я в 2007 сдал родственную треху на Трое, рынок был $800, так уж получилось, что нашел богатого работодателя, который поселил аж 6 сотрудников, так как искали квартиры в пристойном состоянии, которые обычно "только для семьи", платили $1200
так даже 1200 были небольшие по тем временам деньги.
В 2007-м и 2008-м плиточники снимали одни на Сырце, Грекова 1к хрущ за 800 куе, еще один на Нивках, Блюхера 1к хрущ 850 куе. В убитом состоянии.
В мае 2008 2к Ылитного АППСа выдирали за 1600 евро.
Найти в этот период что-то было нереально сложно - дефицит был жуткий. С тех пор много чего изменилось - потребитель стал намного бедней, конкуренция выросла (нового жилья нафигачили - будь здоров, а старое-то никуда не делось) да и народу свалила тьма. Отсюда мораль - график баланса спроса и предложения'll be forever.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:09
ihorkyiv написав: antonivs3 написав:ihorkyiv
яка насолода?:
я в 2007 сдал родственную треху на Трое, рынок был $800, так уж получилось, что нашел богатого работодателя, который поселил аж 6 сотрудников, так как искали квартиры в пристойном состоянии, которые обычно "только для семьи", платили $1200так даже 1200 были небольшие по тем временам деньги.
Ось так насміюсь за компом і у цирк можна не ходити. )) До чого тут купівельна спроможність тогорічних доларів ?? Повторюю: однокімнатний хрущ 30 кв.м. здав за тисячу п’ятдесят доларів. Це що - низька ціна у 2008 р. ??? Чи вам просто подобається пальці на клаві розминати ??
Ну в то время - это была обычная цена. Конечно, глядя из "сегодня" на те деньги чувствуешь ностальжи.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:14
rjkz написав: ihorkyiv написав:rjkz
"могу сказать, что покупательная способность арендной платы снижается"
Усе залежить від економічної ситуації в країні та Його Величності ПОПИТУ. Саме ці чинники визначають вартість оренди і купівельну спроможність грошенят, отриманих від неї. На фоні віддаленого горизонту якраз добре видно стрибки і падіння. Щодо квартир на Татарці вашим знайомим "смачніше" згадувати період "вересень 2007 р.- листопад 2008 р.", а не 90-ті роки. Якщо їхні квартири - в осередді того мікрорайону, то це, пардоньте, - задуп’я Шевченківського району, звідки вибратися можна було тільки автобусом № 31 або пішки. У зазначений період квартир в оренду у Києві практично не було - усе розібрали, але навіть на Татарці ваші знайомі, упевнений, щільно набили кишені готівкою. У мене квартира, хрущ, на Лук’янівці, за яку у вересні 2007-го року лоскотав долоні 700-ми доларами, а з серпня 2008-го - уже 1050 дол. Усю насолоду розчинила криза. Нині усе ж розпочався період підйому на ринку оренди, і ціни зростають у доларовому еквіваленті. Що нас чекає далі, знає тільки Творець і наш форумний колега Лібо.
по первому знакомому точно не помню, а вторая - дом напротив того, где сейчас арендует эйрмакс. Рядом и 18-й троллейбус и сумнозвисный 31-й, который ходит "раз в год, два в пятилетку", и 23-й, 16 недалеко, до Лукьяновки, минут 15-20 пехом. А главное - КИМО, ЮНИТ, Областная (т-т-т), ПАГ
, формирующие стойкий финансовообеспеченный спрос. Кстати, и конечная 31-го - не такой уж совсем плохой вариант. Там есть и здание Института Автоматики, в котором масса фирм арендует, то есть для кого-то "снять рядом с работой" - неплохой вариант.
Что касается - "набили карманы" - с первым вряд ли, все уходило на проживание проедание прокуривание и проигрывание, со второй - хотелось-бы надеяться, барышня неплохая, одной ребенка вырастить - задача нелегкая. Я с обоими не поддерживаю отношения лет эдак 20.
2007-2008 гг - это что-то из снов, проснулись и будя.
Сейчас идет "рост" из соображений "показать перемогумыздобулы" перед выборами, а потом "пилить по-новому". Или за все годы Вы не заметили закономерностей? Я с некоторыми собственниками разговаривал на эту тему - двое выставили свои объекты на продажу в расчете купить через год-два намного дешевле. Я-бы тоже так поступил, но по одному объекту "рука не поднимается "фиксить убыток", а по остальным причины нематериального плана.
Це не Татарка. Ви описали вулицю Багговутівську, де я народився. Ця місцина - кордон між Кирилівським гаєм, Лук’янівкою і Татаркою - вважається належною до Лук’янівки. Так, ті установи у мікрорайоні значно підвищують % жирів у вартості оренди, особливо інститути міжнародних відносин і журналістики. Саме зі студенток тих закладів я і знімав вершки за оренду у золоті роки. Тільки мій хрущик - декілька хвилин від метрополітену, що значно розширює цільову аудиторію.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 23:46
ihorkyiv написав: rjkz написав: ihorkyiv написав:rjkz
"могу сказать, что покупательная способность арендной платы снижается"
Усе залежить від економічної ситуації в країні та Його Величності ПОПИТУ. Саме ці чинники визначають вартість оренди і купівельну спроможність грошенят, отриманих від неї. На фоні віддаленого горизонту якраз добре видно стрибки і падіння. Щодо квартир на Татарці вашим знайомим "смачніше" згадувати період "вересень 2007 р.- листопад 2008 р.", а не 90-ті роки. Якщо їхні квартири - в осередді того мікрорайону, то це, пардоньте, - задуп’я Шевченківського району, звідки вибратися можна було тільки автобусом № 31 або пішки. У зазначений період квартир в оренду у Києві практично не було - усе розібрали, але навіть на Татарці ваші знайомі, упевнений, щільно набили кишені готівкою. У мене квартира, хрущ, на Лук’янівці, за яку у вересні 2007-го року лоскотав долоні 700-ми доларами, а з серпня 2008-го - уже 1050 дол. Усю насолоду розчинила криза. Нині усе ж розпочався період підйому на ринку оренди, і ціни зростають у доларовому еквіваленті. Що нас чекає далі, знає тільки Творець і наш форумний колега Лібо.
по первому знакомому точно не помню, а вторая - дом напротив того, где сейчас арендует эйрмакс. Рядом и 18-й троллейбус и сумнозвисный 31-й, который ходит "раз в год, два в пятилетку", и 23-й, 16 недалеко, до Лукьяновки, минут 15-20 пехом. А главное - КИМО, ЮНИТ, Областная (т-т-т), ПАГ
, формирующие стойкий финансовообеспеченный спрос. Кстати, и конечная 31-го - не такой уж совсем плохой вариант. Там есть и здание Института Автоматики, в котором масса фирм арендует, то есть для кого-то "снять рядом с работой" - неплохой вариант.
Что касается - "набили карманы" - с первым вряд ли, все уходило на проживание проедание прокуривание и проигрывание, со второй - хотелось-бы надеяться, барышня неплохая, одной ребенка вырастить - задача нелегкая. Я с обоими не поддерживаю отношения лет эдак 20.
2007-2008 гг - это что-то из снов, проснулись и будя.
Сейчас идет "рост" из соображений "показать перемогумыздобулы" перед выборами, а потом "пилить по-новому". Или за все годы Вы не заметили закономерностей? Я с некоторыми собственниками разговаривал на эту тему - двое выставили свои объекты на продажу в расчете купить через год-два намного дешевле. Я-бы тоже так поступил, но по одному объекту "рука не поднимается "фиксить убыток", а по остальным причины нематериального плана.
Це не Татарка. Ви описали вулицю Багговутівську, де я народився. Ця місцина - кордон між Кирилівським гаєм, Лук’янівкою і Татаркою - вважається належною до Лук’янівки. Так, ті установи у мікрорайоні значно підвищують % жирів у вартості оренди, особливо інститути міжнародних відносин і журналістики. Саме зі студенток тих закладів я і знімав вершки за оренду у золоті роки. Тільки мій хрущик - декілька хвилин від метрополітену, що значно розширює цільову аудиторію.
Wow! Так мы земляки, можно сказать - когда я родился, мои родители жили в 5 минутах ходьбы от этого места, впоследствии там прошла значительная часть моего детства и юношества. Но я привык все-же считать это место более относящейся к Татарке, как собственно и все мои знакомые. Лукьяновка это - ну с ооочччеень большой натяжкой. Хотя в очень общем понимании, Татарка - это часть от места где ул Татарская упирается в Глыбочицкую до места схождения Нагорной и Отто Шмидта и от пересечения Баггоутовской с Овручской до Макаровской церкви. Местность за пределами "этой" Татарки, очень давно носила название Киевская Швейцария, но со временем это название было утрачено. Преимущественно это было местом пригородных особняков состоятельных киевлян (их и сохранилось немало, хоть и в очень плачевном состоянии), там ходил трамвай, шпалы с дороги которого грели местных жителей в 1917-м-1921-м.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 00:02
rjkz написав:
Wow! Так мы земляки, можно сказать - когда я родился, мои родители жили в 5 минутах ходьбы от этого места, впоследствии там прошла значительная часть моего детства и юношества. Но я привык все-же считать это место более относящейся к Татарке, как собственно и все мои знакомые. Лукьяновка это - ну с ооочччеень большой натяжкой. Хотя в очень общем понимании, Татарка - это часть от места где ул Татарская упирается в Глыбочицкую до места схождения Нагорной и Отто Шмидта и от пересечения Баггоутовской с Овручской до Макаровской церкви. Местность за пределами "этой" Татарки, очень давно носила название Киевская Швейцария, но со временем это название было утрачено. Преимущественно это было местом пригородных особняков состоятельных киевлян (их и сохранилось немало, хоть и в очень плачевном состоянии), там ходил трамвай, шпалы с дороги которого грели местных жителей в 1917-м-1921-м.
[/quote]
Багговутівська від Овруцької до обллікарні - Лук’янівка, в від Овруцької (у минулому біля кабельного заводу) у бік Половецької, Татарської - це Татарка. Навіть вулиця Майбороди, яка йде праворуч від татарської частини Багговутівської завжди вважалася Лук’янівкою. Якщо ваша юність минула у тому районі, то ви навчалися у школі (на той час) №70 на Овруцькій?? Я - у 61-й на донедавна Мельникова. Виходить земляки.
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