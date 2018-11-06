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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1172117311741175

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 186
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 10:07

  kingkongovets написав:Бачиш – хапай: як працює оренда київських квартир

https://www.the-village.com.ua/village/ ... pecial-olx

Нарешті стаття з грамотним викладом ситуації і правил на ринку оренди. Однак посміхнувся від фрази "Ріелтори відмовляються співпрацювати з клієнтами, бюджет яких становить до 15 тисяч". Вони беруться за квартири в усіх цінових категоріях, ще й телефонують протягом двох тижнів, як деактивуєш оголошення на сайтах. Я взагалі не домовляюся про огляд своїх квартир, якщо потенційний клієнт збирається прийти без ріелтора. Можливість заплатити 50% місячної вартості оренди - показник платоспроможності орендаря. А на хитру фразу «Я обираю між трьома квартирами. Ваша – найкрасивіша, але трохи дорожча за мій бюджет. Можливо, ви можете зробити мені знижку?» відповідаю: "Звісно, подумаю. Ось тільки у мене сьогодні ще три уже домовлених перегляди. Перетелефонуйте завтра через вашого ріелтора". І, як правило, з такими уже справи не маю. Ну, і ще ціни на 1-кімнатки у чотирьох районах здивували, але розумію так, що це зовсім мінімальні або заманухи.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 11:09

  ihorkyiv написав:Я взагалі не домовляюся про огляд своїх квартир, якщо потенційний клієнт збирається прийти без ріелтора. Можливість заплатити 50% місячної вартості оренди - показник платоспроможності орендаря

Странный подход и не показателен в плане платежеспособности.
Глупо переплачивать риэлтору, если можешь найти самостоятельно.
l66
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