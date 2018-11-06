Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Нарешті стаття з грамотним викладом ситуації і правил на ринку оренди. Однак посміхнувся від фрази "Ріелтори відмовляються співпрацювати з клієнтами, бюджет яких становить до 15 тисяч". Вони беруться за квартири в усіх цінових категоріях, ще й телефонують протягом двох тижнів, як деактивуєш оголошення на сайтах. Я взагалі не домовляюся про огляд своїх квартир, якщо потенційний клієнт збирається прийти без ріелтора. Можливість заплатити 50% місячної вартості оренди - показник платоспроможності орендаря. А на хитру фразу «Я обираю між трьома квартирами. Ваша – найкрасивіша, але трохи дорожча за мій бюджет. Можливо, ви можете зробити мені знижку?» відповідаю: "Звісно, подумаю. Ось тільки у мене сьогодні ще три уже домовлених перегляди. Перетелефонуйте завтра через вашого ріелтора". І, як правило, з такими уже справи не маю. Ну, і ще ціни на 1-кімнатки у чотирьох районах здивували, але розумію так, що це зовсім мінімальні або заманухи.
ihorkyiv написав:Я взагалі не домовляюся про огляд своїх квартир, якщо потенційний клієнт збирається прийти без ріелтора. Можливість заплатити 50% місячної вартості оренди - показник платоспроможності орендаря
Странный подход и не показателен в плане платежеспособности. Глупо переплачивать риэлтору, если можешь найти самостоятельно.