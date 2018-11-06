Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Нарешті стаття з грамотним викладом ситуації і правил на ринку оренди. Однак посміхнувся від фрази "Ріелтори відмовляються співпрацювати з клієнтами, бюджет яких становить до 15 тисяч". Вони беруться за квартири в усіх цінових категоріях, ще й телефонують протягом двох тижнів, як деактивуєш оголошення на сайтах. Я взагалі не домовляюся про огляд своїх квартир, якщо потенційний клієнт збирається прийти без ріелтора. Можливість заплатити 50% місячної вартості оренди - показник платоспроможності орендаря. А на хитру фразу «Я обираю між трьома квартирами. Ваша – найкрасивіша, але трохи дорожча за мій бюджет. Можливо, ви можете зробити мені знижку?» відповідаю: "Звісно, подумаю. Ось тільки у мене сьогодні ще три уже домовлених перегляди. Перетелефонуйте завтра через вашого ріелтора". І, як правило, з такими уже справи не маю. Ну, і ще ціни на 1-кімнатки у чотирьох районах здивували, але розумію так, що це зовсім мінімальні або заманухи.
ihorkyiv написав:Я взагалі не домовляюся про огляд своїх квартир, якщо потенційний клієнт збирається прийти без ріелтора. Можливість заплатити 50% місячної вартості оренди - показник платоспроможності орендаря
Странный подход и не показателен в плане платежеспособности. Глупо переплачивать риэлтору, если можешь найти самостоятельно.
ihorkyiv написав:Я взагалі не домовляюся про огляд своїх квартир, якщо потенційний клієнт збирається прийти без ріелтора. Можливість заплатити 50% місячної вартості оренди - показник платоспроможності орендаря
Странный подход и не показателен в плане платежеспособности. Глупо переплачивать риэлтору, если можешь найти самостоятельно.
Ви, напевно, не орендодавець, якщо вас дивує такий підхід, який, умовно кажучи, написаний кров’ю лендлордів ?? Запам’ятайте на майбутнє: орендар-шахрай НІКОЛИ не звернеться для пошуку "жертви"-орендодавця до легальних агенцій нерухомості. Він завжди шукатиме квартиру напряму. У мене стався лише один такий випадок у 2011 році, коли зателефонувала "ріелтор", з якою попередньо домовлявся щодо перегляду житла клієнтами, і попросила прийняти їх без неї, бо, мовляв, дуже зайнята. Прийняв, хлочина і дівчинка років 20-ти, почав розмову і перевірку документів. Як кажуть мокши-мишибратья: "Стреляного воробья на мякине не проведёшь". Хлопчик виклав легенду, що він син головного податківця Рівненської області (а я цього посадовця знаю, був у тому місті з ревізійною перевіркою, прізвище у хлопчини зовсім інше), що він, хлопчина, - директор крутої фірми на вул. Полтавській у Києві, що паспорт - на роботі, а при ньому зараз тільки посвідчення водія, а його супутниця - взагалі без документів і банківські картки "забула" на Троєщині, де зараз винаймають квартиру. Все стало зрозуміло. Підіграв, ніби погодившись на надання квартири, відправив за документами. Божилися, що за 1,5 години приїдуть. Досі "чекаю". Тільки вони вийшли з квартири, я зателефонував "ріелтору" - "а в ответ - тишина..". Ось такі справи з "моїм дивним підходом".
В моей практике было разное. В том числе, когда пришли с риэлтором, поселились, прожили месяц, а потом оказалось, что они последние деньги отдали риэлтору, а дальше просили пожить до зарплаты. Но я им "До свидос! С вещами на выход!"
В последнее время чаще снимают без риэлтора. Нормальные люди, умеют пользоваться интернетом и искать объявления на различных сайтах.
Без ксерокопии паспорта всех, кто будет жить в квартире, и фото на смартфон - не поселяю.
Wow! Так мы земляки, можно сказать - когда я родился, мои родители жили в 5 минутах ходьбы от этого места, впоследствии там прошла значительная часть моего детства и юношества. Но я привык все-же считать это место более относящейся к Татарке, как собственно и все мои знакомые. Лукьяновка это - ну с ооочччеень большой натяжкой. Хотя в очень общем понимании, Татарка - это часть от места где ул Татарская упирается в Глыбочицкую до места схождения Нагорной и Отто Шмидта и от пересечения Баггоутовской с Овручской до Макаровской церкви. Местность за пределами "этой" Татарки, очень давно носила название Киевская Швейцария, но со временем это название было утрачено. Преимущественно это было местом пригородных особняков состоятельных киевлян (их и сохранилось немало, хоть и в очень плачевном состоянии), там ходил трамвай, шпалы с дороги которого грели местных жителей в 1917-м-1921-м.
Багговутівська від Овруцької до обллікарні - Лук’янівка, в від Овруцької (у минулому біля кабельного заводу) у бік Половецької, Татарської - це Татарка. Навіть вулиця Майбороди, яка йде праворуч від татарської частини Багговутівської завжди вважалася Лук’янівкою. Якщо ваша юність минула у тому районі, то ви навчалися у школі (на той час) №70 на Овруцькій?? Я - у 61-й на донедавна Мельникова. Виходить, земляки.[/quote]
Мне ближе была 1-я школа, но я ездил в другой район. Мои предки закончили 70-ю и 1-ю.
В моей практике было разное. В том числе, когда пришли с риэлтором, поселились, прожили месяц, а потом оказалось, что они последние деньги отдали риэлтору, а дальше просили пожить до зарплаты. Но я им "До свидос! С вещами на выход!"
В последнее время чаще снимают без риэлтора. Нормальные люди, умеют пользоваться интернетом и искать объявления на различных сайтах.
Без ксерокопии паспорта всех, кто будет жить в квартире, и фото на смартфон - не поселяю.
Ви вважаєте, що ті 50% від орендної суми, яку вони віддали ріелтору, врятували б їх від безгрошів’я у наступному місяці ?? Перед укладанням договору людей треба "промацувати" розмовою. Зазвичай "злидня" одразу видно. Один раз, у 2002 році я помилився, але тоді мій стаж як орендодавця складав лише 2 роки. Прийшла з ріелтором дівчина - гарнесенька, вихована, вишукано вдягнута. Каже, працює на фірмі, заробляє, проблем не буде. Через два місяці: "Пробачте, зачекайте тиждень...". Минуло два тижні. Результат - нуль. Передзвонив, приїхав з сином, чемно попросив негайно зібрати речі і виїхати з квартири, пояснивши, що це бізнес, а не благодійна контора з надання нічліжок. Дівчинка порядна, зателефонувала своїм колегам, щоб допомогли з переїздом. Збирає речі і тихцем плаче. У мене серце кров’ю обливається, але жорстокість квартировласника перемогла - витримав. Більше таких емоцій переживати не хочу. Тоді мені соромно було. Навіть зараз - камінь на душі. Тепер клієнтів попереджаю, що у разі недотримання строку проживання заставна сума (100% орендної плати) НЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ. Бо це справедливо !!! Винайняв житло, будь милий - виконай узяті зобов’язання.
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Сер 07 лис, 2018 13:12, всього редагувалось 1 раз.
ihorkyiv написав:Ви вважаєте, що ті 50% від орендної суми, яку вони віддали ріелтору, врятували б їх від безгрошів’я у наступному місяці ??
Нет! Это я Вам ответила, что приход людей с риелтором не является показателем платежеспособности арендатора. Это Вы, а не я оцениваете потенциальных квартиросъемщиков по признаку, что раз смог оплатить услуги риелтора, значит есть деньги)))
ihorkyiv написав:Я взагалі не домовляюся про огляд своїх квартир, якщо потенційний клієнт збирається прийти без ріелтора. Можливість заплатити 50% місячної вартості оренди - показник платоспроможності орендаря
Странный подход и не показателен в плане платежеспособности. Глупо переплачивать риэлтору, если можешь найти самостоятельно.
Подход сдачи через риелтора имеет ряд неявных преимуществ, особенно, когда имеешь выбор из арендаторов. Я сдаю ТОЛЬКО через своего риелтора.