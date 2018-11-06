Додано: Сер 07 лис, 2018 11:39

l66 написав: ihorkyiv написав: Я взагалі не домовляюся про огляд своїх квартир, якщо потенційний клієнт збирається прийти без ріелтора. Можливість заплатити 50% місячної вартості оренди - показник платоспроможності орендаря Я взагалі не домовляюся про огляд своїх квартир, якщо потенційний клієнт збирається прийти без ріелтора. Можливість заплатити 50% місячної вартості оренди - показник платоспроможності орендаря

Странный подход и не показателен в плане платежеспособности.

Глупо переплачивать риэлтору, если можешь найти самостоятельно. Странный подход и не показателен в плане платежеспособности.Глупо переплачивать риэлтору, если можешь найти самостоятельно.

Ви, напевно, не орендодавець, якщо вас дивує такий підхід, який, умовно кажучи, написаний кров’ю лендлордів ?? Запам’ятайте на майбутнє: орендар-шахрай НІКОЛИ не звернеться для пошуку "жертви"-орендодавця до легальних агенцій нерухомості. Він завжди шукатиме квартиру напряму. У мене стався лише один такий випадок у 2011 році, коли зателефонувала "ріелтор", з якою попередньо домовлявся щодо перегляду житла клієнтами, і попросила прийняти їх без неї, бо, мовляв, дуже зайнята. Прийняв, хлочина і дівчинка років 20-ти, почав розмову і перевірку документів. Як кажуть мокши-мишибратья: "Стреляного воробья на мякине не проведёшь". Хлопчик виклав легенду, що він син головного податківця Рівненської області (а я цього посадовця знаю, був у тому місті з ревізійною перевіркою, прізвище у хлопчини зовсім інше), що він, хлопчина, - директор крутої фірми на вул. Полтавській у Києві, що паспорт - на роботі, а при ньому зараз тільки посвідчення водія, а його супутниця - взагалі без документів і банківські картки "забула" на Троєщині, де зараз винаймають квартиру. Все стало зрозуміло. Підіграв, ніби погодившись на надання квартири, відправив за документами. Божилися, що за 1,5 години приїдуть. Досі "чекаю". Тільки вони вийшли з квартири, я зателефонував "ріелтору" - "а в ответ - тишина..". Ось такі справи з "моїм дивним підходом".