Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Я взагалі не домовляюся про огляд своїх квартир, якщо потенційний клієнт збирається прийти без ріелтора. Можливість заплатити 50% місячної вартості оренди - показник платоспроможності орендаря
Странный подход и не показателен в плане платежеспособности. Глупо переплачивать риэлтору, если можешь найти самостоятельно.
Подход сдачи через риелтора имеет ряд неявных преимуществ, особенно, когда имеешь выбор из арендаторов. Я сдаю ТОЛЬКО через своего риелтора.
Мудра практика. Єдиний недолік, що процес пошуку орендаря через ОДНОГО ріелтора може затягнутися на довший час, який, як відомо, є еквівалентом ГРОШЕЙ. Але ви застраховані від шахраїв з боку посередників. Дорожче грошей - тільки спокій.
Риелторы точно так же, как и Вы видят клиента впервые. Они говорят о клиенте только то, что будущий арендатор им решил рассказать или сочинить. Ни один агент не пробивает будущих квартиросъемщиков по базам полиции, налоговой, кредитных историй, места работы и т.д.
Единственный плюс в сотрудничестве с одним своим агентом вижу лишь в том, что нигде не светятся Ваши данные.
l66 написав:Риелторы точно так же, как и Вы видят клиента впервые. Они говорят о клиенте только то, что будущий арендатор им решил рассказать или сочинить. Ни один агент не пробивает будущих квартиросъемщиков по базам полиции, налоговой, кредитных историй, места работы и т.д.
Единственный плюс в сотрудничестве с одним своим агентом вижу лишь в том, что нигде не светятся Ваши данные.
Це відомий усім орендодавцям факт. Посередник і клієнт вперше у житті зустрічаються біля під’їзду лендлорда, але у телефонній розмові нахвалюють майбутнього орендаря так, ніби той є молочним братом-сестрою ріелтора. ))
l66 написав:Единственный плюс в сотрудничестве с одним своим агентом вижу лишь в том, что нигде не светятся Ваши данные.
Кому потрібні данні вашої квартири без номера в оголошенні, окрім податкової ?? Але ті хлопці і дівчата дуже ледачі щодо вираховування квартир економ сегменту. Вони зазвичай націлені на подобові об’єкти або - вищих категорій довгострокової оренди. Ну що взяти з власника квартири, який зазначив в оголошенні нікчемні 8-10-12 тисяч грн. ?? ))) Ліньки навіть їхати на пошуки.
посміхнувся від фрази "Ріелтори відмовляються співпрацювати з клієнтами, бюджет яких становить до 15 тисяч". Вони беруться за квартири в усіх цінових категоріях, ще й телефонують протягом двох тижнів, як деактивуєш оголошення на сайтах.
сдать берутся что угодно, а попробуйте обратиться к риэлтору с просьбой подобрать вам аналог вашего 1к хруща, и получите отказ.
посміхнувся від фрази "Ріелтори відмовляються співпрацювати з клієнтами, бюджет яких становить до 15 тисяч". Вони беруться за квартири в усіх цінових категоріях, ще й телефонують протягом двох тижнів, як деактивуєш оголошення на сайтах.
сдать берутся что угодно, а попробуйте обратиться к риэлтору с просьбой подобрать вам аналог вашего 1к хруща, и получите отказ.
Якщо відмовляють, значить таких об’єктів на ринку - великий дефіцит, і займатися пошуком нереального - втрачати час, нерви і гроші. Піднімайте ставку вище і квартири знайдуться. Може хтось хоче винайняти хруща з ремонтом і технікою-меблями у 5-ти хвилинах від м."Лук’янівська" за 6-7 тисяч грн ?? Вибачайте і до побачення. Я їх, ріелторів, розумію.
antonivs3 написав:ihorkyiv яка насолода?: в 2007 за треху на Трое, платили $1200 так 1200 были небольшие по тем временам деньги.
Ось так насміюсь за компом і у цирк можна не ходити. )) До чого тут купівельна спроможність тогорічних доларів ?? Повторюю: хрущ 30кв.м. здав за $1000. Це що- низька ціна? Чи вам просто подобається пальці на клаві розминати ??
посмейтесь, полезно для пищеварения. посыл ржкз был в том, что арендная плата относительно стоимости жизни/ЗП неуклонно снижается. вы написали, что вам доллары в те сладкие времена лоскотали и дарили насолоду. и сладкие они были вероятно оттого, что долларов было много. я лишь ответил, что эти "много" были небольшими по сути, и поводов для лоскотания чего-либо я не вижу. так что я полностью согласен с ржкз и заодно вспомнил цитату из Котенко, вероятно посткризисную, года 9-10го, примерно так: как ни крути, но однушка в Киеве ВСЕГДА будет оставаться экв. киевской средней ЗП. как мы видим, это далеко не так. однушки, которые приносят, скажем, 15тыс грн, совсем не те, что тогда и амортизация их велика.