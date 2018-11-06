Додано: Сер 07 лис, 2018 14:30

ihorkyiv написав: antonivs3 написав: ihorkyiv яка насолода?:

в 2007 за треху на Трое, платили $1200

так 1200 были небольшие по тем временам деньги. яка насолода?:в 2007 за треху на Трое, платили $1200

Ось так насміюсь за компом і у цирк можна не ходити. )) До чого тут купівельна спроможність тогорічних доларів ?? Повторюю: хрущ 30кв.м. здав за $1000. Це що- низька ціна? Чи вам просто подобається пальці на клаві розминати ?? Ось так насміюсь за компом і у цирк можна не ходити. )) До чого тут купівельна спроможність тогорічних доларів ?? Повторюю: хрущ 30кв.м. здав за $1000. Це що- низька ціна? Чи вам просто подобається пальці на клаві розминати ??

посмейтесь, полезно для пищеварения.посыл ржкз был в том, что арендная плата относительно стоимости жизни/ЗП неуклонно снижается. вы написали, что вам доллары в те сладкие времена лоскотали и дарили насолоду. и сладкие они были вероятно оттого, что долларов было много. я лишь ответил, что эти "много" были небольшими по сути, и поводов для лоскотания чего-либо я не вижу.так что я полностью согласен с ржкз и заодно вспомнил цитату из Котенко, вероятно посткризисную, года 9-10го, примерно так: как ни крути, но однушка в Киеве ВСЕГДА будет оставаться экв. киевской средней ЗП.как мы видим, это далеко не так. однушки, которые приносят, скажем, 15тыс грн, совсем не те, что тогда и амортизация их велика.