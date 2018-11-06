Додано: Сер 07 лис, 2018 15:31

ihorkyiv

Вы должны понимать, что за праздник жизни, за хлеб с икрой риелтору платите вы. Деньги передает арендатор, но это ваши деньги. Значит вы сдаете дешево. Сдать дорого и чтобы арендатор еще заплатил агентские это все больше становится похоже на фантастику. Интернет есть у всех, про олх все знают, конкуренты не дремлют.

Если в цифрах за первый год - сдаете вы за 10 и получите за год 120 тыс. Арендатор заплатит 125. Математически ему все равно, платить вам (или конкуренту в соседнем подъезде) 10400 и снимать без агента, или вам 10000 и вознаграждение риелтору.

Даже платить 10400 для него предпочтительней, потому что не нужно выкладывать сразу большую сумму. Вдруг будут соседи алкаши, или арендодатель неадекватный и через месяц придется съехать. Возможно он выберет даже платить 11000, если напрямую. "Рассрочка" и надежней, когда деньги ближе к телу.

Плюс с риелтором у вас будет меньше целевая аудитория, потому что многие не хотят платить за низачто и чувствовать себя лохами. Они не понимают, что через риелторов можно выхватить дешево у хозяев-конспираторов.

Что вы получаете за эти условные 5000, заплаченных вами на икру риелтору? Мнимые гарантии, что получили беспроблемного лошка? Дороговато. Как по мне лучше ставить дорого, активно рекламировать, а людям, которые понравились и которых я хочу видеть своими арендаторами, делать скидку напрямую.

В игноре всего одна обезьяна.