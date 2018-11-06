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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1173117411751176

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 186
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:27

  rjkz написав:
  l66 написав:
  ihorkyiv написав:Я взагалі не домовляюся про огляд своїх квартир, якщо потенційний клієнт збирається прийти без ріелтора. Можливість заплатити 50% місячної вартості оренди - показник платоспроможності орендаря

Странный подход и не показателен в плане платежеспособности.
Глупо переплачивать риэлтору, если можешь найти самостоятельно.


Подход сдачи через риелтора имеет ряд неявных преимуществ, особенно, когда имеешь выбор из арендаторов.
Я сдаю ТОЛЬКО через своего риелтора.

Мудра практика. Єдиний недолік, що процес пошуку орендаря через ОДНОГО ріелтора може затягнутися на довший час, який, як відомо, є еквівалентом ГРОШЕЙ. Але ви застраховані від шахраїв з боку посередників. Дорожче грошей - тільки спокій.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:42

Риелторы точно так же, как и Вы видят клиента впервые.
Они говорят о клиенте только то, что будущий арендатор им решил рассказать или сочинить.
Ни один агент не пробивает будущих квартиросъемщиков по базам полиции, налоговой, кредитных историй, места работы и т.д.

Единственный плюс в сотрудничестве с одним своим агентом вижу лишь в том, что нигде не светятся Ваши данные.
l66
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 13:53

  l66 написав:Риелторы точно так же, как и Вы видят клиента впервые.
Они говорят о клиенте только то, что будущий арендатор им решил рассказать или сочинить.
Ни один агент не пробивает будущих квартиросъемщиков по базам полиции, налоговой, кредитных историй, места работы и т.д.

Единственный плюс в сотрудничестве с одним своим агентом вижу лишь в том, что нигде не светятся Ваши данные.

Це відомий усім орендодавцям факт. Посередник і клієнт вперше у житті зустрічаються біля під’їзду лендлорда, але у телефонній розмові нахвалюють майбутнього орендаря так, ніби той є молочним братом-сестрою ріелтора. ))
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:13

  l66 написав:Единственный плюс в сотрудничестве с одним своим агентом вижу лишь в том, что нигде не светятся Ваши данные.

Кому потрібні данні вашої квартири без номера в оголошенні, окрім податкової ?? :D Але ті хлопці і дівчата дуже ледачі щодо вираховування квартир економ сегменту. Вони зазвичай націлені на подобові об’єкти або - вищих категорій довгострокової оренди. Ну що взяти з власника квартири, який зазначив в оголошенні нікчемні 8-10-12 тисяч грн. ?? ))) Ліньки навіть їхати на пошуки.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:18

  ihorkyiv написав:
  kingkongovets написав:Бачиш – хапай: як працює оренда київських квартир
https://www.the-village.com.ua/village/ ... pecial-olx

посміхнувся від фрази "Ріелтори відмовляються співпрацювати з клієнтами, бюджет яких становить до 15 тисяч". Вони беруться за квартири в усіх цінових категоріях, ще й телефонують протягом двох тижнів, як деактивуєш оголошення на сайтах.

сдать берутся что угодно, а попробуйте обратиться к риэлтору с просьбой подобрать вам аналог вашего 1к хруща, и получите отказ.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:27

  antonivs3 написав:
  ihorkyiv написав:
  kingkongovets написав:Бачиш – хапай: як працює оренда київських квартир
https://www.the-village.com.ua/village/ ... pecial-olx

посміхнувся від фрази "Ріелтори відмовляються співпрацювати з клієнтами, бюджет яких становить до 15 тисяч". Вони беруться за квартири в усіх цінових категоріях, ще й телефонують протягом двох тижнів, як деактивуєш оголошення на сайтах.

сдать берутся что угодно, а попробуйте обратиться к риэлтору с просьбой подобрать вам аналог вашего 1к хруща, и получите отказ.

Якщо відмовляють, значить таких об’єктів на ринку - великий дефіцит, і займатися пошуком нереального - втрачати час, нерви і гроші. Піднімайте ставку вище і квартири знайдуться. Може хтось хоче винайняти хруща з ремонтом і технікою-меблями у 5-ти хвилинах від м."Лук’янівська" за 6-7 тисяч грн ?? Вибачайте і до побачення. Я їх, ріелторів, розумію.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 14:30

  ihorkyiv написав:
  antonivs3 написав:ihorkyiv яка насолода?:
в 2007 за треху на Трое, платили $1200
так 1200 были небольшие по тем временам деньги.

Ось так насміюсь за компом і у цирк можна не ходити. )) До чого тут купівельна спроможність тогорічних доларів ?? Повторюю: хрущ 30кв.м. здав за $1000. Це що- низька ціна? Чи вам просто подобається пальці на клаві розминати ??

посмейтесь, полезно для пищеварения.
посыл ржкз был в том, что арендная плата относительно стоимости жизни/ЗП неуклонно снижается. вы написали, что вам доллары в те сладкие времена лоскотали и дарили насолоду. и сладкие они были вероятно оттого, что долларов было много. я лишь ответил, что эти "много" были небольшими по сути, и поводов для лоскотания чего-либо я не вижу.
так что я полностью согласен с ржкз и заодно вспомнил цитату из Котенко, вероятно посткризисную, года 9-10го, примерно так: как ни крути, но однушка в Киеве ВСЕГДА будет оставаться экв. киевской средней ЗП.
как мы видим, это далеко не так. однушки, которые приносят, скажем, 15тыс грн, совсем не те, что тогда и амортизация их велика.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:31

ihorkyiv
Вы должны понимать, что за праздник жизни, за хлеб с икрой риелтору платите вы. Деньги передает арендатор, но это ваши деньги. Значит вы сдаете дешево. Сдать дорого и чтобы арендатор еще заплатил агентские это все больше становится похоже на фантастику. Интернет есть у всех, про олх все знают, конкуренты не дремлют.
Если в цифрах за первый год - сдаете вы за 10 и получите за год 120 тыс. Арендатор заплатит 125. Математически ему все равно, платить вам (или конкуренту в соседнем подъезде) 10400 и снимать без агента, или вам 10000 и вознаграждение риелтору.
Даже платить 10400 для него предпочтительней, потому что не нужно выкладывать сразу большую сумму. Вдруг будут соседи алкаши, или арендодатель неадекватный и через месяц придется съехать. Возможно он выберет даже платить 11000, если напрямую. "Рассрочка" и надежней, когда деньги ближе к телу.
Плюс с риелтором у вас будет меньше целевая аудитория, потому что многие не хотят платить за низачто и чувствовать себя лохами. Они не понимают, что через риелторов можно выхватить дешево у хозяев-конспираторов.
Что вы получаете за эти условные 5000, заплаченных вами на икру риелтору? Мнимые гарантии, что получили беспроблемного лошка? Дороговато. Как по мне лучше ставить дорого, активно рекламировать, а людям, которые понравились и которых я хочу видеть своими арендаторами, делать скидку напрямую.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:37

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  antonivs3 написав:посыл ржкз был в том, что арендная плата относительно стоимости жизни/ЗП неуклонно снижается.

Это факт. В 90-ых сдавались единицы квартир и аренда была несбыточной мечтой для подавляющей части людей. В 2000-ых она стала значительно доступней. Сейчас даже начинается перелом сознания "зачем покупать, если дешевле арендовать". С каждым годом все больше квартир выкупаются под аренду, растет предложение и конкуренция.
Через десять лет, из-за инерции мышления, рынок перенасытится и сдавать будет невыгодно. Надеюсь, к тому времени подтянется ипотека, будет очередной бум-загон и тогда наступит время выходить из недвиги.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 15:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Vlad442 написав:Как по мне лучше ставить дорого, активно рекламировать, а людям, которые понравились и которых я хочу видеть своими арендаторами, делать скидку напрямую.

Добавлю. Лучше сдать дорого и, в случае проблем, знать, что за это заплачено, чем сдать дешево в расчете на беспроблемного арендатора и получить их забесплатно.
Никогда не знаешь заранее, какой арендатор проблемный, какой нет. Защита арендодателя это залог побольше, а не тщательный подбор арендатора.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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