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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1174117511761177

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 186
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
19%
36
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
15%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 16:47

  Vlad442 написав:ihorkyiv
Вы должны понимать, что за праздник жизни, за хлеб с икрой риелтору платите вы. Деньги передает арендатор, но это ваши деньги. Значит вы сдаете дешево. Сдать дорого и чтобы арендатор еще заплатил агентские это все больше становится похоже на фантастику. Интернет есть у всех, про олх все знают, конкуренты не дремлют.
Если в цифрах за первый год - сдаете вы за 10 и получите за год 120 тыс. Арендатор заплатит 125. Математически ему все равно, платить вам (или конкуренту в соседнем подъезде) 10400 и снимать без агента, или вам 10000 и вознаграждение риелтору.
Даже платить 10400 для него предпочтительней, потому что не нужно выкладывать сразу большую сумму. Вдруг будут соседи алкаши, или арендодатель неадекватный и через месяц придется съехать. Возможно он выберет даже платить 11000, если напрямую. "Рассрочка" и надежней, когда деньги ближе к телу.
Плюс с риелтором у вас будет меньше целевая аудитория, потому что многие не хотят платить за низачто и чувствовать себя лохами. Они не понимают, что через риелторов можно выхватить дешево у хозяев-конспираторов.
Что вы получаете за эти условные 5000, заплаченных вами на икру риелтору? Мнимые гарантии, что получили беспроблемного лошка? Дороговато. Как по мне лучше ставить дорого, активно рекламировать, а людям, которые понравились и которых я хочу видеть своими арендаторами, делать скидку напрямую.

З цікавістю і приємністю читаю ваші повідомлення на інших тематичних гілках. Якщо не помиляюся, ви - з Дніпра, там маєте квартири в оренді, а у Києві інвестуєте у нерухомість на стадії будівництва. Тобто досвіду орендної діяльності у столиці вам бракує. Те, що ви написали, - банальне теоретичне розмірковування щодо ідеальної моделі організації орендного бізнесу задля максимізації прибутку. Реальність інша. Три тижні тому здавав одну зі своїх квартир. Як зазвичай, закинув ввечері інфу на ОЛХ і солодко заснув. Зранку, о 8.30 розбудив телефонний дзвінок. Ріелтор. За 20 хвилин - наступний, ріелтор. За увесь день прийняв більше 70-ти дзвінків і лише 8 з них - від прямих орендарів. Жоден із цих прямих дозвонювачів не відповідав моїм вимогам. Це були або чоловіки-одинаки, або сім’ї з дітьми, або мама з дорослою донькою та купою зимово-літньо-демісезонних речей. Ще якась неадекватна зателефонувала з донбаським прононсом. Ріелторам я поставив чітке завдання, кого я бажаю бачити, і вони працювали у цих рамках, підбираючи мою цільову аудиторію. Завдяки цьому за 2 дні мав лише три перегляди, останній виявився продуктивним. Не треба було марно їздити, показувати квартиру купі непотрібних мені клієнтів, яких врешті відсіювали ріелтори. До речі, як я міг максимізувати свій дохід ?? Виставляю на ОЛХ ціну - 10 тисяч грн. На цю орендну ставку орієнтуються усі - і прямі орендарі, і ріелтори. Наприклад, приходить прямий клієнт, і що я йому скажу ?? "Сплачуй, голубе, додатково ще три-чотири тисячі мені, бо п’ять ти би заплатив посереднику". Це називається неадекватність орендодавця. Принаймні у Києві. Може у Дніпрі по-іншому ??
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 17:50

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм

ihorkyiv написав:З цікавістю і приємністю читаю ваші повідомлення на інших тематичних гілках. Якщо не помиляюся, ви - з Дніпра, там маєте квартири в оренді, а у Києві інвестуєте у нерухомість на стадії будівництва. Тобто досвіду орендної діяльності у столиці вам бракує. Те, що ви написали, - банальне теоретичне розмірковування щодо ідеальної моделі організації орендного бізнесу задля максимізації прибутку. Реальність інша.


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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:32

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Специфика везде плюс-минус одинаковая.
  ihorkyiv написав:Реальність інша. Три тижні тому здавав одну зі своїх квартир. Як зазвичай, закинув ввечері інфу на ОЛХ і солодко заснув. Зранку, о 8.30 розбудив телефонний дзвінок. Ріелтор. За 20 хвилин - наступний, ріелтор. За увесь день прийняв більше 70-ти дзвінків і лише 8 з них - від прямих орендарів. Жоден із цих прямих дозвонювачів не відповідав моїм вимогам. Це були або чоловіки-одинаки, або сім’ї з дітьми, або мама з дорослою донькою та купою зимово-літньо-демісезонних речей.

Лучший арендатор это мужчина-одиночка. Отсеивая такие варианты на старте, вы даже не можете попробовать и узнать.
В соседней теме писал, что 90% звонков от риелторов, но в 75% случаев снимают напрямую. Шансов, что этот отобранный арендатор будет жить долго и счастливо, не намного больше, чем пришедший напрямую.
  ihorkyiv написав:До речі, як я міг максимізувати свій дохід ?? Виставляю на ОЛХ ціну - 10 тисяч грн. На цю орендну ставку орієнтуються усі - і прямі орендарі, і ріелтори. Наприклад, приходить прямий клієнт, і що я йому скажу ?? "Сплачуй, голубе, додатково ще три-чотири тисячі мені, бо п’ять ти би заплатив посереднику".

Выставить за 11-12. И сдать за 11, пока остальные будут сдавать с посредниками по 10.
Если вы сдали за 2 дня за 10 через риелторов, еще и с подбором арендаторов, значит цена занижена. Дешево сдать легко. Я предпочитаю сдавать по максимальной, поэтому большинство сдач идет напрямую.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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