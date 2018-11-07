Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:ihorkyiv Вы должны понимать, что за праздник жизни, за хлеб с икрой риелтору платите вы. Деньги передает арендатор, но это ваши деньги. Значит вы сдаете дешево. Сдать дорого и чтобы арендатор еще заплатил агентские это все больше становится похоже на фантастику. Интернет есть у всех, про олх все знают, конкуренты не дремлют. Если в цифрах за первый год - сдаете вы за 10 и получите за год 120 тыс. Арендатор заплатит 125. Математически ему все равно, платить вам (или конкуренту в соседнем подъезде) 10400 и снимать без агента, или вам 10000 и вознаграждение риелтору. Даже платить 10400 для него предпочтительней, потому что не нужно выкладывать сразу большую сумму. Вдруг будут соседи алкаши, или арендодатель неадекватный и через месяц придется съехать. Возможно он выберет даже платить 11000, если напрямую. "Рассрочка" и надежней, когда деньги ближе к телу. Плюс с риелтором у вас будет меньше целевая аудитория, потому что многие не хотят платить за низачто и чувствовать себя лохами. Они не понимают, что через риелторов можно выхватить дешево у хозяев-конспираторов. Что вы получаете за эти условные 5000, заплаченных вами на икру риелтору? Мнимые гарантии, что получили беспроблемного лошка? Дороговато. Как по мне лучше ставить дорого, активно рекламировать, а людям, которые понравились и которых я хочу видеть своими арендаторами, делать скидку напрямую.
З цікавістю і приємністю читаю ваші повідомлення на інших тематичних гілках. Якщо не помиляюся, ви - з Дніпра, там маєте квартири в оренді, а у Києві інвестуєте у нерухомість на стадії будівництва. Тобто досвіду орендної діяльності у столиці вам бракує. Те, що ви написали, - банальне теоретичне розмірковування щодо ідеальної моделі організації орендного бізнесу задля максимізації прибутку. Реальність інша. Три тижні тому здавав одну зі своїх квартир. Як зазвичай, закинув ввечері інфу на ОЛХ і солодко заснув. Зранку, о 8.30 розбудив телефонний дзвінок. Ріелтор. За 20 хвилин - наступний, ріелтор. За увесь день прийняв більше 70-ти дзвінків і лише 8 з них - від прямих орендарів. Жоден із цих прямих дозвонювачів не відповідав моїм вимогам. Це були або чоловіки-одинаки, або сім’ї з дітьми, або мама з дорослою донькою та купою зимово-літньо-демісезонних речей. Ще якась неадекватна зателефонувала з донбаським прононсом. Ріелторам я поставив чітке завдання, кого я бажаю бачити, і вони працювали у цих рамках, підбираючи мою цільову аудиторію. Завдяки цьому за 2 дні мав лише три перегляди, останній виявився продуктивним. Не треба було марно їздити, показувати квартиру купі непотрібних мені клієнтів, яких врешті відсіювали ріелтори. До речі, як я міг максимізувати свій дохід ?? Виставляю на ОЛХ ціну - 10 тисяч грн. На цю орендну ставку орієнтуються усі - і прямі орендарі, і ріелтори. Наприклад, приходить прямий клієнт, і що я йому скажу ?? "Сплачуй, голубе, додатково ще три-чотири тисячі мені, бо п’ять ти би заплатив посереднику". Це називається неадекватність орендодавця. Принаймні у Києві. Може у Дніпрі по-іншому ??
ihorkyiv написав:З цікавістю і приємністю читаю ваші повідомлення на інших тематичних гілках. Якщо не помиляюся, ви - з Дніпра, там маєте квартири в оренді, а у Києві інвестуєте у нерухомість на стадії будівництва. Тобто досвіду орендної діяльності у столиці вам бракує. Те, що ви написали, - банальне теоретичне розмірковування щодо ідеальної моделі організації орендного бізнесу задля максимізації прибутку. Реальність інша.
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
ihorkyiv написав:Реальність інша. Три тижні тому здавав одну зі своїх квартир. Як зазвичай, закинув ввечері інфу на ОЛХ і солодко заснув. Зранку, о 8.30 розбудив телефонний дзвінок. Ріелтор. За 20 хвилин - наступний, ріелтор. За увесь день прийняв більше 70-ти дзвінків і лише 8 з них - від прямих орендарів. Жоден із цих прямих дозвонювачів не відповідав моїм вимогам. Це були або чоловіки-одинаки, або сім’ї з дітьми, або мама з дорослою донькою та купою зимово-літньо-демісезонних речей.
Лучший арендатор это мужчина-одиночка. Отсеивая такие варианты на старте, вы даже не можете попробовать и узнать. В соседней теме писал, что 90% звонков от риелторов, но в 75% случаев снимают напрямую. Шансов, что этот отобранный арендатор будет жить долго и счастливо, не намного больше, чем пришедший напрямую.
ihorkyiv написав:До речі, як я міг максимізувати свій дохід ?? Виставляю на ОЛХ ціну - 10 тисяч грн. На цю орендну ставку орієнтуються усі - і прямі орендарі, і ріелтори. Наприклад, приходить прямий клієнт, і що я йому скажу ?? "Сплачуй, голубе, додатково ще три-чотири тисячі мені, бо п’ять ти би заплатив посереднику".
Выставить за 11-12. И сдать за 11, пока остальные будут сдавать с посредниками по 10. Если вы сдали за 2 дня за 10 через риелторов, еще и с подбором арендаторов, значит цена занижена. Дешево сдать легко. Я предпочитаю сдавать по максимальной, поэтому большинство сдач идет напрямую.
l66 написав:Риелторы точно так же, как и Вы видят клиента впервые. Они говорят о клиенте только то, что будущий арендатор им решил рассказать или сочинить. Ни один агент не пробивает будущих квартиросъемщиков по базам полиции, налоговой, кредитных историй, места работы и т.д.
Единственный плюс в сотрудничестве с одним своим агентом вижу лишь в том, что нигде не светятся Ваши данные.
И это тоже, но, поверьте, плюсы на этом не заканчиваются. И часть из них коллега Вам пытался донести. Вы не обратили на это должного внимания.
Vlad442 написав:ihorkyiv Вы должны понимать, что за праздник жизни, за хлеб с икрой риелтору платите вы. Деньги передает арендатор, но это ваши деньги. Значит вы сдаете дешево. Сдать дорого и чтобы арендатор еще заплатил агентские это все больше становится похоже на фантастику. Интернет есть у всех, про олх все знают, конкуренты не дремлют. Если в цифрах за первый год - сдаете вы за 10 и получите за год 120 тыс. Арендатор заплатит 125. Математически ему все равно, платить вам (или конкуренту в соседнем подъезде) 10400 и снимать без агента, или вам 10000 и вознаграждение риелтору. Даже платить 10400 для него предпочтительней, потому что не нужно выкладывать сразу большую сумму. Вдруг будут соседи алкаши, или арендодатель неадекватный и через месяц придется съехать. Возможно он выберет даже платить 11000, если напрямую. "Рассрочка" и надежней, когда деньги ближе к телу. Плюс с риелтором у вас будет меньше целевая аудитория, потому что многие не хотят платить за низачто и чувствовать себя лохами. Они не понимают, что через риелторов можно выхватить дешево у хозяев-конспираторов. Что вы получаете за эти условные 5000, заплаченных вами на икру риелтору? Мнимые гарантии, что получили беспроблемного лошка? Дороговато. Как по мне лучше ставить дорого, активно рекламировать, а людям, которые понравились и которых я хочу видеть своими арендаторами, делать скидку напрямую.
З цікавістю і приємністю читаю ваші повідомлення на інших тематичних гілках. Якщо не помиляюся, ви - з Дніпра, там маєте квартири в оренді, а у Києві інвестуєте у нерухомість на стадії будівництва. Тобто досвіду орендної діяльності у столиці вам бракує. Те, що ви написали, - банальне теоретичне розмірковування щодо ідеальної моделі організації орендного бізнесу задля максимізації прибутку. Реальність інша. Три тижні тому здавав одну зі своїх квартир. Як зазвичай, закинув ввечері інфу на ОЛХ і солодко заснув. Зранку, о 8.30 розбудив телефонний дзвінок. Ріелтор. За 20 хвилин - наступний, ріелтор. За увесь день прийняв більше 70-ти дзвінків і лише 8 з них - від прямих орендарів. Жоден із цих прямих дозвонювачів не відповідав моїм вимогам. Це були або чоловіки-одинаки, або сім’ї з дітьми, або мама з дорослою донькою та купою зимово-літньо-демісезонних речей. Ще якась неадекватна зателефонувала з донбаським прононсом. Ріелторам я поставив чітке завдання, кого я бажаю бачити, і вони працювали у цих рамках, підбираючи мою цільову аудиторію. Завдяки цьому за 2 дні мав лише три перегляди, останній виявився продуктивним. Не треба було марно їздити, показувати квартиру купі непотрібних мені клієнтів, яких врешті відсіювали ріелтори. До речі, як я міг максимізувати свій дохід ?? Виставляю на ОЛХ ціну - 10 тисяч грн. На цю орендну ставку орієнтуються усі - і прямі орендарі, і ріелтори. Наприклад, приходить прямий клієнт, і що я йому скажу ?? "Сплачуй, голубе, додатково ще три-чотири тисячі мені, бо п’ять ти би заплатив посереднику". Це називається неадекватність орендодавця. Принаймні у Києві. Може у Дніпрі по-іншому ??
+1 Хотел ответить Владу, но лучше к Вашему посту добавлю. Несмотря на то, что я сдаю через посредника, на просмотр 70% приходят СО СВОИМ ПОСРЕДНИКОМ. То есть, фактически, никто и не снимает без посредника. Может понимают, что какое объявление ни возьми - все равно попадешь на посредника?
antonivs3 написав:посыл ржкз был в том, что арендная плата относительно стоимости жизни/ЗП неуклонно снижается.
Это факт. В 90-ых сдавались единицы квартир и аренда была несбыточной мечтой для подавляющей части людей. В 2000-ых она стала значительно доступней. Сейчас даже начинается перелом сознания "зачем покупать, если дешевле арендовать". С каждым годом все больше квартир выкупаются под аренду, растет предложение и конкуренция. Через десять лет, из-за инерции мышления, рынок перенасытится и сдавать будет невыгодно. Надеюсь, к тому времени подтянется ипотека, будет очередной бум-загон и тогда наступит время выходить из недвиги.
А вот с этим трудно не согласиться. По поводу-же риелтеров и "максимальной" цены - Вы пока еще не в контексте киевских реалий. Это дело времени. Все придет с опытом. Только есть высказывание о том, что уж лучше учиться не на своих ошибках.