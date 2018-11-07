Додано: Сер 07 лис, 2018 16:47

Vlad442 написав: ihorkyiv

Вы должны понимать, что за праздник жизни, за хлеб с икрой риелтору платите вы. Деньги передает арендатор, но это ваши деньги. Значит вы сдаете дешево. Сдать дорого и чтобы арендатор еще заплатил агентские это все больше становится похоже на фантастику. Интернет есть у всех, про олх все знают, конкуренты не дремлют.

Если в цифрах за первый год - сдаете вы за 10 и получите за год 120 тыс. Арендатор заплатит 125. Математически ему все равно, платить вам (или конкуренту в соседнем подъезде) 10400 и снимать без агента, или вам 10000 и вознаграждение риелтору.

Даже платить 10400 для него предпочтительней, потому что не нужно выкладывать сразу большую сумму. Вдруг будут соседи алкаши, или арендодатель неадекватный и через месяц придется съехать. Возможно он выберет даже платить 11000, если напрямую. "Рассрочка" и надежней, когда деньги ближе к телу.

Плюс с риелтором у вас будет меньше целевая аудитория, потому что многие не хотят платить за низачто и чувствовать себя лохами. Они не понимают, что через риелторов можно выхватить дешево у хозяев-конспираторов.

Что вы получаете за эти условные 5000, заплаченных вами на икру риелтору? Мнимые гарантии, что получили беспроблемного лошка? Дороговато. Как по мне лучше ставить дорого, активно рекламировать, а людям, которые понравились и которых я хочу видеть своими арендаторами, делать скидку напрямую. Вы должны понимать, что за праздник жизни, за хлеб с икрой риелтору платите вы. Деньги передает арендатор, но это ваши деньги. Значит вы сдаете дешево. Сдать дорого и чтобы арендатор еще заплатил агентские это все больше становится похоже на фантастику. Интернет есть у всех, про олх все знают, конкуренты не дремлют.Если в цифрах за первый год - сдаете вы за 10 и получите за год 120 тыс. Арендатор заплатит 125. Математически ему все равно, платить вам (или конкуренту в соседнем подъезде) 10400 и снимать без агента, или вам 10000 и вознаграждение риелтору.Даже платить 10400 для него предпочтительней, потому что не нужно выкладывать сразу большую сумму. Вдруг будут соседи алкаши, или арендодатель неадекватный и через месяц придется съехать. Возможно он выберет даже платить 11000, если напрямую. "Рассрочка" и надежней, когда деньги ближе к телу.Плюс с риелтором у вас будет меньше целевая аудитория, потому что многие не хотят платить за низачто и чувствовать себя лохами. Они не понимают, что через риелторов можно выхватить дешево у хозяев-конспираторов.Что вы получаете за эти условные 5000, заплаченных вами на икру риелтору? Мнимые гарантии, что получили беспроблемного лошка? Дороговато. Как по мне лучше ставить дорого, активно рекламировать, а людям, которые понравились и которых я хочу видеть своими арендаторами, делать скидку напрямую.

З цікавістю і приємністю читаю ваші повідомлення на інших тематичних гілках. Якщо не помиляюся, ви - з Дніпра, там маєте квартири в оренді, а у Києві інвестуєте у нерухомість на стадії будівництва. Тобто досвіду орендної діяльності у столиці вам бракує. Те, що ви написали, - банальне теоретичне розмірковування щодо ідеальної моделі організації орендного бізнесу задля максимізації прибутку. Реальність інша. Три тижні тому здавав одну зі своїх квартир. Як зазвичай, закинув ввечері інфу на ОЛХ і солодко заснув. Зранку, о 8.30 розбудив телефонний дзвінок. Ріелтор. За 20 хвилин - наступний, ріелтор. За увесь день прийняв більше 70-ти дзвінків і лише 8 з них - від прямих орендарів. Жоден із цих прямих дозвонювачів не відповідав моїм вимогам. Це були або чоловіки-одинаки, або сім’ї з дітьми, або мама з дорослою донькою та купою зимово-літньо-демісезонних речей. Ще якась неадекватна зателефонувала з донбаським прононсом. Ріелторам я поставив чітке завдання, кого я бажаю бачити, і вони працювали у цих рамках, підбираючи мою цільову аудиторію. Завдяки цьому за 2 дні мав лише три перегляди, останній виявився продуктивним. Не треба було марно їздити, показувати квартиру купі непотрібних мені клієнтів, яких врешті відсіювали ріелтори. До речі, як я міг максимізувати свій дохід ?? Виставляю на ОЛХ ціну - 10 тисяч грн. На цю орендну ставку орієнтуються усі - і прямі орендарі, і ріелтори. Наприклад, приходить прямий клієнт, і що я йому скажу ?? "Сплачуй, голубе, додатково ще три-чотири тисячі мені, бо п’ять ти би заплатив посереднику". Це називається неадекватність орендодавця. Принаймні у Києві. Може у Дніпрі по-іншому ??