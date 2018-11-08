Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Купите ОВГЗ и будет доход 550 уе в месяц, если долларовые. Если гривневые то около 38 тыс.грн в мес.
Квартиры могут подорожать, ОВГЗ не подорожает. Аренда в данный момент приносит около 10% годовых. В случае дефолта, войны, квартиры подешевеют, облигации обесценятся.
asti написав:меня и за 7 сдавать устроит лишь бы люди хорошие попались и не делали мне нервы///
Это одно из типичных заблуждений. Люди, снимающие ниже рынка, еще как будут делать нервы. Каждое повышение, а не повышать вообще нельзя, будет сопровождаться плачем Ярославны. Если что-то сломается, унитаз или смеситель, то, вместо того, чтобы вас побеспокоить и вызвать вашего мастера, будут приматывать изолентой. Если сами сломают, попытаются скрыть, потому что лишних денег чинить за свои или покупать новое нет. Если потребуется выселить, будут держаться за квартиру обеими руками, потому что другое за такую цену, которая за пару лет стала смешной, им не найти. С людьми, которые могут снять за эти же деньги в соседнем доме и тихо съехать, отношения намного более ровные. После съезда, когда вы начнете приводить квартиру в порядок и увидите затраты, вы подумаете, а нафига я, собственно, терял 24 тыс в год.
Я стараюсь держать минимальную рыночную цену, -5% от средних цен и то, не со старта, а после первого не слишком агрессивного повышения. Ровные и равные отношения более выгодны и продуктивны, чем ставить арендаторов в зависимость от себя низкой ценой.
Vlad442 написав:"Аренда в данный момент приносит около 10% годовых".......
"После съезда, когда вы начнете приводить квартиру в порядок и увидите затраты, вы подумаете, а нафига"....
Вам не кажется что в этих двух фразах есть противоречие? Часть прибыли по любому придется тратить на апгрейд - восстановление. В квартирах под аренду аля Трайбека стайл, можно смело откладывать 25-30%. Иначе уровень квартиры, а следовательно размер арендной платы упадет до точки не возврата. Как пример. Знакомый получил в наследство квартиру более 100 кв.метров в нормальном жилом состоянии. Начал сдавать (пару лет назад перешел на покомнатную аренду). Ничего не вкладывал. Постепенно квартира превратилась в свинарник. Контингент стал самый неплатежеспособный. Сдает за копейки. Денег на ремонт нет. Сейчас продает, с целью купить единичку с ремонтом и сдавать платежеспособным... Если бы продал квартиру сразу после вступления в наследство и положил на валютное депо в Ощад, был бы в намного более лучшем финансовом состоянии.
UA написав:Если бы продал квартиру сразу после вступления в наследство и положил на валютное депо в Ощад, был бы в намного более лучшем финансовом состоянии.
А если в Дельту?
UA написав:Вам не кажется что в этих двух фразах есть противоречие? Часть прибыли по любому придется тратить на апгрейд - восстановление. В квартирах под аренду аля Трайбека стайл, можно смело откладывать 25-30%.
Да, есть небольшое, но все зависит от ситуации. Если все изначально жлобстайл, ткни пальцем, оно и развалится, тогда да, не 25-30, а максимум 10. Если изначально ремонт и наполнение практичные, то ничего не нужно вкладывать многие годы.
Vlad442 написав:Сдать дешево и держать низкую цену годами "хорошим людям" легко, но тогда не стоит заниматься этим бизнесом.
А по-моиму, стоит - я например уже просто заиПался носить деньги по банкам и перекидывать их гривна/доллар и обратно. У меня сейчас, например, лежит в банках эквивалент трех киевских однушек на Оболони в жилом состоянии и я имею со всего этого гефешт аж 270 уе! Вот и собираюсь купить одну для разминочки - меня и за 7 сдавать устроит лишь бы люди хорошие попались и не делали мне нервы///
... так, зараз вам тут накидають варіантів: акції, форекси, криптовалюти.... - а насправді, це дійсно ГОСТРЕ питання, КУДИ вкласти кошти?! ... от і виходить, що з того всього вищеперечисленого, після депозитів(якщо хороші %%), на друге місце виходить нерухомість.......- а якщо %% по депо НИЗЬКІ(як зараз), то нерухомість виходить на ПЕРШЕ МІСЦЕ! (ще може бути якийсь менш-більш нормальний бізнес, але ним потрібно ВЕСЬ ЧАС ЗАЙМАТИСЬ )
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 09 лис, 2018 11:07, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Vlad442 написав:Лучший арендатор это мужчина-одиночка. Отсеивая такие варианты на старте, вы даже не можете попробовать и узнать.
Думаю что звание "лучший арендатор" нужно присудить симпатичной одинокой девушке от 20 до 27 лет, которой квартиру снимает обеспеченный мужик. И который туда наведывается пару раз в неделю. В этом случае и с деньгами нет проблем, и квартира содержится в идеальной чистоте )))
Vlad442 написав:Лучший арендатор это мужчина-одиночка. Отсеивая такие варианты на старте, вы даже не можете попробовать и узнать.
Думаю что звание "лучший арендатор" нужно присудить симпатичной одинокой девушке от 20 до 27 лет, которой квартиру снимает обеспеченный мужик. И который туда наведывается пару раз в неделю. В этом случае и с деньгами нет проблем, и квартира содержится в идеальной чистоте )))
Vlad442 написав:Если изначально ремонт и наполнение практичные, то ничего не нужно вкладывать многие годы.
Если ничего не вкладывать 3-5 лет то уровень квартиры будет все равно снижаться.
UA правильно пишет, нужно закладывать амортизацию в прибыль. Здесь на форуме все любят рассказывать про доходность в 10-15% но никто не рассказывает как дешевеет сегмент домов 80-90 гг и сколько тратиться на поддержание квартиры в пригодном состоянии.Так же сроки простоев мало кто вспоминает.
ihorkyiv написав:Жоден із цих прямих дозвонювачів не відповідав моїм вимогам. Це були або чоловіки-одинаки, або сім’ї з дітьми, або мама з дорослою донькою та купою зимово-літньо-демісезонних речей.
Лучший арендатор это мужчина-одиночка. Отсеивая такие варианты на старте, вы даже не можете попробовать и узнать. ... большинство сдач идет напрямую.
ihorkyiv А чого сім'я/мама з дорослою дитиною з купою речей та самотній чоловік не підходить? З тим що малі діти до 10 років та тварини з високою ймовірністю швидко пошкодять покриття та меблі згоден. Але ймовірність потрапити на неадекватів/засранців серед студентів, сімей без дітей або дівчат ИМХО приблизно така ж сама, як і серед інших орендарів. Vlad442 Якщо здається не бабушатнік у радянському стані, а квартира в нормальному стані з сучасними меблями та побутовою технікою, і нема бажання попасти в налогову за договором, яким чином окрім страхового платежу можна підстрахуватись від орендарів-шкодників/крадіїв? Прикручувати техніку ланцюгами до стіни з анкером може допомогти при квартирній крадіжці коли вори обмежені у часі, але не від нечесних орендарів. Відеоспостереження без круглогодичного перегляду та наряду охоронців теж не врятує.