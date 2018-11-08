Додано: П'ят 09 лис, 2018 09:55

zzzzzz написав: Купите ОВГЗ и будет доход 550 уе в месяц, если долларовые.

Если гривневые то около 38 тыс.грн в мес. Купите ОВГЗ и будет доход 550 уе в месяц, если долларовые.Если гривневые то около 38 тыс.грн в мес.

asti написав: меня и за 7 сдавать устроит лишь бы люди хорошие попались и не делали мне нервы/// меня и за 7 сдавать устроит лишь бы люди хорошие попались и не делали мне нервы///

Квартиры могут подорожать, ОВГЗ не подорожает.Аренда в данный момент приносит около 10% годовых.В случае дефолта, войны, квартиры подешевеют, облигации обесценятся.Это одно из типичных заблуждений. Люди, снимающие ниже рынка, еще как будут делать нервы.Каждое повышение, а не повышать вообще нельзя, будет сопровождаться плачем Ярославны. Если что-то сломается, унитаз или смеситель, то, вместо того, чтобы вас побеспокоить и вызвать вашего мастера, будут приматывать изолентой. Если сами сломают, попытаются скрыть, потому что лишних денег чинить за свои или покупать новое нет.Если потребуется выселить, будут держаться за квартиру обеими руками, потому что другое за такую цену, которая за пару лет стала смешной, им не найти. С людьми, которые могут снять за эти же деньги в соседнем доме и тихо съехать, отношения намного более ровные.После съезда, когда вы начнете приводить квартиру в порядок и увидите затраты, вы подумаете, а нафига я, собственно, терял 24 тыс в год.Я стараюсь держать минимальную рыночную цену, -5% от средних цен и то, не со старта, а после первого не слишком агрессивного повышения. Ровные и равные отношения более выгодны и продуктивны, чем ставить арендаторов в зависимость от себя низкой ценой.