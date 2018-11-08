Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
v0f41k написав:Якщо здається не бабушатнік у радянському стані, а квартира в нормальному стані з сучасними меблями та побутовою технікою, і нема бажання попасти в налогову за договором, яким чином окрім страхового платежу можна підстрахуватись від орендарів-шкодників/крадіїв?
Если в контексте обсуждаемого вопроса про риелторов, то чем они помогут? Если просто вопрос, то только залог. Посчитать все, что можно быстро продать в квартире как бу. Эта сумма не должна сильно превышать сумму залога и оплаты за месяц. Превышает сильно, тогда либо не бояться и рисковать. Выносят посуточные квартиры, про вынос долговременных не слышал. Вложить 20 живых денег, чтобы вынести и продать на 25 и попасть под уголовное дело? Либо требовать сразу за два месяца плюс залог, или увеличивать залог.
kingkongovets написав: всегда снимал рядом с работой квартиру, думаю понимаете зачем
Ні, не розумію. Розтлумачте, будь ласка!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
kingkongovets а чому тоді такий єхидний смайлик? Якийсь специфічний, екзотичний відпочинок?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!