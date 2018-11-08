RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1176117711781179

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 187
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  v0f41k написав:Якщо здається не бабушатнік у радянському стані, а квартира в нормальному стані з сучасними меблями та побутовою технікою, і нема бажання попасти в налогову за договором, яким чином окрім страхового платежу можна підстрахуватись від орендарів-шкодників/крадіїв?

Если в контексте обсуждаемого вопроса про риелторов, то чем они помогут?
Если просто вопрос, то только залог. Посчитать все, что можно быстро продать в квартире как бу. Эта сумма не должна сильно превышать сумму залога и оплаты за месяц. Превышает сильно, тогда либо не бояться и рисковать. Выносят посуточные квартиры, про вынос долговременных не слышал. Вложить 20 живых денег, чтобы вынести и продать на 25 и попасть под уголовное дело? Либо требовать сразу за два месяца плюс залог, или увеличивать залог.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 4996
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:51

  kingkongovets написав:
всегда снимал рядом с работой квартиру, думаю понимаете зачем :mrgreen:

Ні, не розумію. :P Розтлумачте, будь ласка!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25612
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1657 раз.
Подякували: 1921 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:54

  Козак-характерник написав:
  kingkongovets написав:
всегда снимал рядом с работой квартиру, думаю понимаете зачем :mrgreen:

Ні, не розумію. :P Розтлумачте, будь ласка!


для отдыха
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5045
З нами з: 05.06.16
Подякував: 270 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:56

kingkongovets а чому тоді такий єхидний смайлик? :P Якийсь специфічний, екзотичний відпочинок?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25612
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1657 раз.
Подякували: 1921 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:58

  Козак-характерник написав:kingkongovets а чому тоді такий єхидний смайлик? :P Якийсь специфічний, екзотичний відпочинок?


уже пожалел шо ответил - продолжайте клеить дурня дальше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5045
З нами з: 05.06.16
Подякував: 270 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1176117711781179
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2658, 2659, 2660
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
26596 3011535
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 12:02
Gastarbaiter
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 250
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167912
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63702)
09.11.2018 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.