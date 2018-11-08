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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1176117711781179

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 187
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  v0f41k написав:Якщо здається не бабушатнік у радянському стані, а квартира в нормальному стані з сучасними меблями та побутовою технікою, і нема бажання попасти в налогову за договором, яким чином окрім страхового платежу можна підстрахуватись від орендарів-шкодників/крадіїв?

Если в контексте обсуждаемого вопроса про риелторов, то чем они помогут?
Если просто вопрос, то только залог. Посчитать все, что можно быстро продать в квартире как бу. Эта сумма не должна сильно превышать сумму залога и оплаты за месяц. Превышает сильно, тогда либо не бояться и рисковать. Выносят посуточные квартиры, про вынос долговременных не слышал. Вложить 20 живых денег, чтобы вынести и продать на 25 и попасть под уголовное дело? Либо требовать сразу за два месяца плюс залог, или увеличивать залог.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:51

  kingkongovets написав:
всегда снимал рядом с работой квартиру, думаю понимаете зачем :mrgreen:

Ні, не розумію. :P Розтлумачте, будь ласка!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:54

  Козак-характерник написав:
  kingkongovets написав:
всегда снимал рядом с работой квартиру, думаю понимаете зачем :mrgreen:

Ні, не розумію. :P Розтлумачте, будь ласка!


для отдыха
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:56

kingkongovets а чому тоді такий єхидний смайлик? :P Якийсь специфічний, екзотичний відпочинок?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:58

  Козак-характерник написав:kingkongovets а чому тоді такий єхидний смайлик? :P Якийсь специфічний, екзотичний відпочинок?


уже пожалел шо ответил - продолжайте клеить дурня дальше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:51

  zzzzzz написав:
  Vlad442 написав:Если изначально ремонт и наполнение практичные, то ничего не нужно вкладывать многие годы.

Если ничего не вкладывать 3-5 лет то уровень квартиры будет все равно снижаться.

UA правильно пишет, нужно закладывать амортизацию в прибыль. Здесь на форуме все любят рассказывать про доходность в 10-15% но никто не рассказывает как дешевеет сегмент домов 80-90 гг и сколько тратиться на поддержание квартиры в пригодном состоянии.Так же сроки простоев мало кто вспоминает.


+1/
Дешевеет относительно, потому что вопрос - когда и за сколько было куплено.
Если-бы я купил в свое время на венике 2к в КТ на Ужвий, когда ценник был 10,5 куе (99 г), то сейчас это где-то 45-50 куе, хотя в 2009-м друзья избавились за 90 куе.
Если-же рассматривать общую динамику, то что-то дешевеет быстрей, что-то медленней, что-то в какой-то момент даже подрастает немного.
В Киеве простои только если:
1. Ценник слишком задран.
2. Перебирать арендаторами.
3. Арендодатель неадеквтный настолько, что это видно с первого взгляда.
В остальном-же все сдается достаточно бойко по рыночной цене +/-5%.
В моем случае - я перебираю арендаторами, что создает дополнительный простой, но если не ошибся, то живут долго. Это убирает ежегодные простои и экономит деньги на приведение хаты в товарный вид перед просмотрами. Индексацию провожу раз в год по формуле "рынок-10%" в случае, если меня устраивают арендаторы и "рынок+30%" - если не устраивают (правда только один раз такое было, что арендатор после этого не съехал (что собственно и требовалось) а платил дальше (правда не долго) :mrgreen: .
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:03

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/ekonomika/transpor ... vinogradar
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