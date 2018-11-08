Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
v0f41k написав:Якщо здається не бабушатнік у радянському стані, а квартира в нормальному стані з сучасними меблями та побутовою технікою, і нема бажання попасти в налогову за договором, яким чином окрім страхового платежу можна підстрахуватись від орендарів-шкодників/крадіїв?
Если в контексте обсуждаемого вопроса про риелторов, то чем они помогут? Если просто вопрос, то только залог. Посчитать все, что можно быстро продать в квартире как бу. Эта сумма не должна сильно превышать сумму залога и оплаты за месяц. Превышает сильно, тогда либо не бояться и рисковать. Выносят посуточные квартиры, про вынос долговременных не слышал. Вложить 20 живых денег, чтобы вынести и продать на 25 и попасть под уголовное дело? Либо требовать сразу за два месяца плюс залог, или увеличивать залог.
kingkongovets написав: всегда снимал рядом с работой квартиру, думаю понимаете зачем
Ні, не розумію. Розтлумачте, будь ласка!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
kingkongovets а чому тоді такий єхидний смайлик? Якийсь специфічний, екзотичний відпочинок?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Vlad442 написав:Если изначально ремонт и наполнение практичные, то ничего не нужно вкладывать многие годы.
Если ничего не вкладывать 3-5 лет то уровень квартиры будет все равно снижаться.
UA правильно пишет, нужно закладывать амортизацию в прибыль. Здесь на форуме все любят рассказывать про доходность в 10-15% но никто не рассказывает как дешевеет сегмент домов 80-90 гг и сколько тратиться на поддержание квартиры в пригодном состоянии.Так же сроки простоев мало кто вспоминает.
+1/ Дешевеет относительно, потому что вопрос - когда и за сколько было куплено. Если-бы я купил в свое время на венике 2к в КТ на Ужвий, когда ценник был 10,5 куе (99 г), то сейчас это где-то 45-50 куе, хотя в 2009-м друзья избавились за 90 куе. Если-же рассматривать общую динамику, то что-то дешевеет быстрей, что-то медленней, что-то в какой-то момент даже подрастает немного. В Киеве простои только если: 1. Ценник слишком задран. 2. Перебирать арендаторами. 3. Арендодатель неадеквтный настолько, что это видно с первого взгляда. В остальном-же все сдается достаточно бойко по рыночной цене +/-5%. В моем случае - я перебираю арендаторами, что создает дополнительный простой, но если не ошибся, то живут долго. Это убирает ежегодные простои и экономит деньги на приведение хаты в товарный вид перед просмотрами. Индексацию провожу раз в год по формуле "рынок-10%" в случае, если меня устраивают арендаторы и "рынок+30%" - если не устраивают (правда только один раз такое было, что арендатор после этого не съехал (что собственно и требовалось) а платил дальше (правда не долго) .
kingkongovets написав:всегда снимал рядом с работой квартиру, думаю понимаете зачем ночевал несколько раз в месяц, а в основном просто наведывался на несколько часов, всегда было идеально чисто (уборщица) и спокойно имхо это лучший из возможных вариантов арендаторов а у девушки мужик сегодня есть, а завтра нет и шо дальше?
1. Конечно понимаю Сам так делал некоторый период времени (какой - сами понимаете)))) 2. Я не фанат семейной жизни, но всегда останавливался на одной женщине на 1-3-5 лет. И квартиру снимал на нее. П.С. После второй непродолжительной женитьбы и развода с долгими судебными разбирательствами к себе домой женщин не вожу.
kingkongovets написав:всегда снимал рядом с работой квартиру, думаю понимаете зачем ночевал несколько раз в месяц, а в основном просто наведывался на несколько часов, всегда было идеально чисто (уборщица) и спокойно имхо это лучший из возможных вариантов арендаторов а у девушки мужик сегодня есть, а завтра нет и шо дальше?
1. Конечно понимаю Сам так делал некоторый период времени (какой - сами понимаете)))) 2. Я не фанат семейной жизни, но всегда останавливался на одной женщине на 1-3-5 лет. И квартиру снимал на нее. П.С. После второй непродолжительной женитьбы и развода с долгими судебными разбирательствами к себе домой женщин не вожу.
Прелюбодеї, чим вихваляєтеся? Покайтеся, грішники!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!