Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:51

zzzzzz написав: Vlad442 написав: Если изначально ремонт и наполнение практичные, то ничего не нужно вкладывать многие годы. Если изначально ремонт и наполнение практичные, то ничего не нужно вкладывать многие годы.

Если ничего не вкладывать 3-5 лет то уровень квартиры будет все равно снижаться.



UA правильно пишет, нужно закладывать амортизацию в прибыль. Здесь на форуме все любят рассказывать про доходность в 10-15% но никто не рассказывает как дешевеет сегмент домов 80-90 гг и сколько тратиться на поддержание квартиры в пригодном состоянии.Так же сроки простоев мало кто вспоминает. Если ничего не вкладывать 3-5 лет то уровень квартиры будет все равно снижаться.правильно пишет, нужно закладывать амортизацию в прибыль. Здесь на форуме все любят рассказывать про доходность в 10-15% но никто не рассказывает как дешевеет сегмент домов 80-90 гг и сколько тратиться на поддержание квартиры в пригодном состоянии.Так же сроки простоев мало кто вспоминает.

+1/Дешевеет относительно, потому что вопрос - когда и за сколько было куплено.Если-бы я купил в свое время на венике 2к в КТ на Ужвий, когда ценник был 10,5 куе (99 г), то сейчас это где-то 45-50 куе, хотя в 2009-м друзья избавились за 90 куе.Если-же рассматривать общую динамику, то что-то дешевеет быстрей, что-то медленней, что-то в какой-то момент даже подрастает немного.В Киеве простои только если:1. Ценник слишком задран.2. Перебирать арендаторами.3. Арендодатель неадеквтный настолько, что это видно с первого взгляда.В остальном-же все сдается достаточно бойко по рыночной цене +/-5%.В моем случае - я перебираю арендаторами, что создает дополнительный простой, но если не ошибся, то живут долго. Это убирает ежегодные простои и экономит деньги на приведение хаты в товарный вид перед просмотрами. Индексацию провожу раз в год по формуле "рынок-10%" в случае, если меня устраивают арендаторы и "рынок+30%" - если не устраивают (правда только один раз такое было, что арендатор после этого не съехал (что собственно и требовалось) а платил дальше (правда не долго)