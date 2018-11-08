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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:39
... ну то який той портрет "ідеального" орендаря?!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:43
Долярчик написав:
... ну то який той портрет "ідеального" орендаря?!!!
Подивіться у дзеркало.
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ihorkyiv
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