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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1177117811791180

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 187
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:39

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

... ну то який той портрет "ідеального" орендаря?!!! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:43

  Долярчик написав:... ну то який той портрет "ідеального" орендаря?!!! :D

Подивіться у дзеркало.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:30

  ihorkyiv написав:
  Долярчик написав:... ну то який той портрет "ідеального" орендаря?!!! :D

Подивіться у дзеркало.

Верить никому нельзя , мне можно :)
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Слабо понимаю почему одинокий мужик не лучший вариант.

Загружен, командировки, дома не готовит, пользуется химчисткой, часто домработницы у таких, иногда приезжают блудницы (но то такэ)
Пару раз сталктвался, остался доволен, в духовке после года проживания всё так же одиноко лежала в целофане инструкция. У одиноких молодых баб вечный бардак дома, я хз с чем связано.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:39

кАроче, кожний фільтрує біоматеріал, згідно індивідуальних тарганів, що в голові танцюють... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:41

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Самый лучший арендатор - это я. Если у кого есть квартира 3к с хорошим ремонтом на Печерске до 16К грн. в месяц - пишите в личку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:43

  airmax78 написав:Самый лучший арендатор - это я. Если у кого есть квартира 3к с хорошим ремонтом на Печерске до 16К грн. в месяц - пишите в личку.

А своя хата де?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:54

  Козак-характерник написав:
  airmax78 написав:Самый лучший арендатор - это я. Если у кого есть квартира 3к с хорошим ремонтом на Печерске до 16К грн. в месяц - пишите в личку.

А своя хата де?

...а Максу, своя хана не потрібна! - йому потрібний файний модний МОП :!: :mrgreen: - напевно, скоро влаштується десь в такий на роботу, на рецепшн! :mrgreen:
...от тільки одягне перуку і губи підкачає силіконом... :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:01

  airmax78 написав:Самый лучший арендатор - это я. Если у кого есть квартира 3к с хорошим ремонтом на Печерске до 16К грн. в месяц - пишите в личку.

Чисто гипотетически если бы вы купили 3х к на печерске, сделали в трёшке ремонт, то за сколько бы сдали для молодой семьи с маленьким ребёнком??? :D
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