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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:39
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
... ну то який той портрет "ідеального" орендаря?!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:43
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:30
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:36
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Слабо понимаю почему одинокий мужик не лучший вариант.
Загружен, командировки, дома не готовит, пользуется химчисткой, часто домработницы у таких, иногда приезжают блудницы (но то такэ)
Пару раз сталктвался, остался доволен, в духовке после года проживания всё так же одиноко лежала в целофане инструкция. У одиноких молодых баб вечный бардак дома, я хз с чем связано.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:39
кАроче, кожний фільтрує біоматеріал, згідно індивідуальних тарганів, що в голові танцюють...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:41
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Самый лучший арендатор - это я. Если у кого есть квартира 3к с хорошим ремонтом на Печерске до 16К грн. в месяц - пишите в личку.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:43
А своя хата де?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:54
...а Максу, своя хана не потрібна! - йому потрібний файний модний МОП - напевно, скоро влаштується десь в такий на роботу, на рецепшн!
...от тільки одягне перуку і губи підкачає силіконом...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:01
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