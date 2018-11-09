Знаете сколько таких бегает по просмотрам?
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:16
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:21
Не томіть душу, скільки?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:22
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Да, мы помним призывы к созданию сообщества сквоттеров.
Вы слишком психологически нестабильны, любите обманывать, будете торговаться из-за 5 копеек просто из-за перфекционизма. Зная вас только по постам на форуме, я бы вам квартиру не сдал. В реальной жизни, приходит человек, и ты не знаешь, какие у него тараканы, поэтому залог побольше, цену повыше и вперед с надеждой на лучшее.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:25
Каждый (95%) арендатор, когда начинает торговаться, "мы же надолго, оплату гарантируем".
Кстати, номер первый в моем стоп-листе нежелательных арендаторов это человек, который при переговорах не пытается понравиться, установить контакт. Отношение - я плачу деньги, почему я должен под кого-то прогибаться. Оставшиеся 5%.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:29
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Да, это лучший арендатор. Могу это заявить на основании многолетней практики. Но, только если он профессиональный одиночка. Если ушел от родителей попробовать жить самостоятельно, или ушел от жены - таким лучше не сдавать вообще. Первый будет буянить и отрываться не имея еще навыков аккуратного обращения с имуществом. Второй через месяц вернется и будет кричать, как потерпевший, чтобы ему вернули залог.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 09 лис, 2018 21:43, всього редагувалось 1 раз.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:42
У меня был такой опыт, все закончилось хорошо, но, обычно, я сдаю таким только от безнадеги, когда квартира зависает. Очень нестабильные. Любовниц или бросают, или они становятся женами и уходят. Устроить концерт, оргию, погром на съемной квартире у любовницы, оторваться на все 100, почему бы и нет? Контингент, снимающих квартиру для любовницы, это люди с деньгами и связями, зачастую на порядок выше твоих. Какие тут могут быть равноправные взаимоотношения?
Лучше сдавать обычным работающим людям, которые сами себе зарабатывают на аренду.
В игноре всего одна обезьяна.
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