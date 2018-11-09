RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1178117911801181

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 187
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:16

  airmax78 написав: А тут я такой - "лучший в Киеве арендатор, чистоту и порядок гарантирую".

Знаете сколько таких бегает по просмотрам?
UA
 
Повідомлень: 3083
З нами з: 19.07.08
Подякував: 241 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:21

  UA написав:
  airmax78 написав: А тут я такой - "лучший в Киеве арендатор, чистоту и порядок гарантирую".

Знаете сколько таких бегает по просмотрам?

Не томіть душу, скільки? :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25625
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1657 раз.
Подякували: 1922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:22

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  airmax78 написав:Самый лучший арендатор - это я.

Да, мы помним призывы к созданию сообщества сквоттеров.
Вы слишком психологически нестабильны, любите обманывать, будете торговаться из-за 5 копеек просто из-за перфекционизма. Зная вас только по постам на форуме, я бы вам квартиру не сдал. В реальной жизни, приходит человек, и ты не знаешь, какие у него тараканы, поэтому залог побольше, цену повыше и вперед с надеждой на лучшее.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5000
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:25

  Козак-характерник написав:
  UA написав:
  airmax78 написав: А тут я такой - "лучший в Киеве арендатор, чистоту и порядок гарантирую".

Знаете сколько таких бегает по просмотрам?

Не томіть душу, скільки? :P

Каждый (95%) арендатор, когда начинает торговаться, "мы же надолго, оплату гарантируем".
Кстати, номер первый в моем стоп-листе нежелательных арендаторов это человек, который при переговорах не пытается понравиться, установить контакт. Отношение - я плачу деньги, почему я должен под кого-то прогибаться. Оставшиеся 5%.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5000
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:29

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hume написав:Слабо понимаю почему одинокий мужик не лучший вариант.

Да, это лучший арендатор. Могу это заявить на основании многолетней практики. Но, только если он профессиональный одиночка. Если ушел от родителей попробовать жить самостоятельно, или ушел от жены - таким лучше не сдавать вообще. Первый будет буянить и отрываться не имея еще навыков аккуратного обращения с имуществом. Второй через месяц вернется и будет кричать, как потерпевший, чтобы ему вернули залог.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 09 лис, 2018 21:43, всього редагувалось 1 раз.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5000
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:42

  J_P написав:
  Vlad442 написав:Лучший арендатор это мужчина-одиночка. Отсеивая такие варианты на старте, вы даже не можете попробовать и узнать.

Думаю что звание "лучший арендатор" нужно присудить симпатичной одинокой девушке от 20 до 27 лет, которой квартиру снимает обеспеченный мужик. И который туда наведывается пару раз в неделю.
В этом случае и с деньгами нет проблем, и квартира содержится в идеальной чистоте )))

У меня был такой опыт, все закончилось хорошо, но, обычно, я сдаю таким только от безнадеги, когда квартира зависает. Очень нестабильные. Любовниц или бросают, или они становятся женами и уходят. Устроить концерт, оргию, погром на съемной квартире у любовницы, оторваться на все 100, почему бы и нет? Контингент, снимающих квартиру для любовницы, это люди с деньгами и связями, зачастую на порядок выше твоих. Какие тут могут быть равноправные взаимоотношения?
Лучше сдавать обычным работающим людям, которые сами себе зарабатывают на аренду.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5000
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1178117911801181
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Elensk і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2666, 2667, 2668
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
26676 3017444
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лис, 2018 21:45
airmax78
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 252
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167915
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.