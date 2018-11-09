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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1179118011811182

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 187
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  airmax78 написав:За такие деньги снимать двушку на окраине города?

Вот вам подешевле.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-v-ar ... d65d1082b8
Но меньше и ремонт мне не нравится. Вроде свежий в только сданном доме, но ощущение, как из 90-х.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5002
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Подякували: 719 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:48

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:За такие деньги снимать двушку на окраине города?

Вот вам подешевле.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-v-ar ... d65d1082b8
Но меньше и ремонт мне не нравится. Вроде свежий в только сданном доме, но ощущение, как из 90-х.

Я понял, вы хотите меня загнать в депрессию и испортить мне выходные.
airmax78
 
Повідомлень: 26719
З нами з: 25.10.12
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  #<1 ... 1179118011811182
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