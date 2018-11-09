Вот вам подешевле.
Но меньше и ремонт мне не нравится. Вроде свежий в только сданном доме, но ощущение, как из 90-х.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:38
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Вот вам подешевле.
Но меньше и ремонт мне не нравится. Вроде свежий в только сданном доме, но ощущение, как из 90-х.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:48
Я понял, вы хотите меня загнать в депрессию и испортить мне выходные.
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