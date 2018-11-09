Додано: Суб 10 лис, 2018 08:53

По поводу 3-ки на Печерске вот есть варианты или они не живые:По поводу простоев. Есть статистка по квартире самой долго сдаваемой. За последние 7 лет поменялось 4 арендатора. Суммарное время простоев около недели. Крайний арендатор съезжал 25го февраля. Очень хотел сдать именно в феврале, чтобы не терять 10% от месячной стоимости аренды. Сдал 26-го.По поводу процентов годовых. Я считаю аренду за 11 месяцев в году. Остальное типа амортизация. Капитальных ремонтов не планирую, так косметика и текущие поломки.Один из самых серьезных форс-мажоров это потоп, когда течет везде. Тогда конечно и кап. ремонт и сушка/простои.По поводу брокер напрямую. Уже долго один брокер, который сам проводит показы. Я прихожу на договор. Есть еще фактор времени который никто не считает. Чтобы стать брокером, он прошел курс помощника: сам собрал встроенный шкаф, а недавно укрепил кровать брусками.