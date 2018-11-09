Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Лучший арендатор это мужчина-одиночка. Отсеивая такие варианты на старте, вы даже не можете попробовать и узнать.
Думаю что звание "лучший арендатор" нужно присудить симпатичной одинокой девушке от 20 до 27 лет, которой квартиру снимает обеспеченный мужик. И который туда наведывается пару раз в неделю. В этом случае и с деньгами нет проблем, и квартира содержится в идеальной чистоте )))
У меня был такой опыт, все закончилось хорошо, но, обычно, я сдаю таким только от безнадеги, когда квартира зависает. Очень нестабильные. Любовниц или бросают, или они становятся женами и уходят. Устроить концерт, оргию, погром на съемной квартире у любовницы, оторваться на все 100, почему бы и нет? Контингент, снимающих квартиру для любовницы, это люди с деньгами и связями, зачастую на порядок выше твоих. Какие тут могут быть равноправные взаимоотношения? Лучше сдавать обычным работающим людям, которые сами себе зарабатывают на аренду.
Да, мы помним призывы к созданию сообщества сквоттеров. Вы слишком психологически нестабильны, любите обманывать, будете торговаться из-за 5 копеек просто из-за перфекционизма. Зная вас только по постам на форуме, я бы вам квартиру не сдал. В реальной жизни, приходит человек, и ты не знаешь, какие у него тараканы, поэтому залог побольше, цену повыше и вперед с надеждой на лучшее.
Мало ли к чему я призывал и что говорил. В реальной жизни я честен как папа Римский. Говорю ж, даже валютную ипотеку банку погасил после кризиса без второго слова. Но у вас все равно нет 3ки на Печерске, которая мне нужна.
airmax78 написав:Мало ли к чему я призывал и что говорил. В реальной жизни я честен как папа Римский. Говорю ж, даже валютную ипотеку банку погасил после кризиса без второго слова. Но у вас все равно нет 3ки на Печерске, которая мне нужна.
Про валютную ипотеку это очередная фантазия? Вместо трешки на Печерске за 16 с ремонтом как для себя, мог бы за те же 16 предложить двушку на Теремках с практичным ремонтом под аренду, но не буду. Посмотрите лучше эту двушку в Акценте за свои 16. https://www.olx.ua/obyavlenie/novaya-dv ... 8;promoted
airmax78 написав:Мало ли к чему я призывал и что говорил. В реальной жизни я честен как папа Римский. Говорю ж, даже валютную ипотеку банку погасил после кризиса без второго слова. Но у вас все равно нет 3ки на Печерске, которая мне нужна.
Про валютную ипотеку это очередная фантазия? Вместо трешки на Печерске за 16 с ремонтом как для себя, мог бы за те же 16 предложить двушку на Теремках с практичным ремонтом под аренду, но не буду. Посмотрите лучше эту двушку в Акценте за свои 16. https://www.olx.ua/obyavlenie/novaya-dv ... 8;promoted
Вы издеваетесь, Влад? За такие деньги снимать двушку на окраине города? Чем челленджить мои абсолютно правдивые жизненные истории, лучше бы узнали у своих знакомых - может кто сдает такую треху "как надо".
airmax78 В группе "Риелторы - зло" когда-то один чел дал примерно такое объявление: "Присмотрю за Вашим домом бесплатно". Когда ему начали писать, что это шутка? Вы не найдете таких дураков и т.д., он аргументировал так: "Люди имеют жилплощадь и уезжают на заработки или в длительную командировку. Сдавать не планируют. А нужен чел, который будет смотреть за квартирой, чтобы ее не обокрали, поливать цветы, кормить кота или выгуливать собаку и т д. Это стоит денег. А он будет смотреть за домом в обмен на проживание. Что он очень честный и педантичный, все время так живет"
По поводу простоев. Есть статистка по квартире самой долго сдаваемой. За последние 7 лет поменялось 4 арендатора. Суммарное время простоев около недели. Крайний арендатор съезжал 25го февраля. Очень хотел сдать именно в феврале, чтобы не терять 10% от месячной стоимости аренды. Сдал 26-го.
По поводу процентов годовых. Я считаю аренду за 11 месяцев в году. Остальное типа амортизация. Капитальных ремонтов не планирую, так косметика и текущие поломки.
Один из самых серьезных форс-мажоров это потоп, когда течет везде. Тогда конечно и кап. ремонт и сушка/простои.
По поводу брокер напрямую. Уже долго один брокер, который сам проводит показы. Я прихожу на договор. Есть еще фактор времени который никто не считает. Чтобы стать брокером, он прошел курс помощника : сам собрал встроенный шкаф, а недавно укрепил кровать брусками.