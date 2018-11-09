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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1179118011811182>

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 187
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:42

  J_P написав:
  Vlad442 написав:Лучший арендатор это мужчина-одиночка. Отсеивая такие варианты на старте, вы даже не можете попробовать и узнать.

Думаю что звание "лучший арендатор" нужно присудить симпатичной одинокой девушке от 20 до 27 лет, которой квартиру снимает обеспеченный мужик. И который туда наведывается пару раз в неделю.
В этом случае и с деньгами нет проблем, и квартира содержится в идеальной чистоте )))

У меня был такой опыт, все закончилось хорошо, но, обычно, я сдаю таким только от безнадеги, когда квартира зависает. Очень нестабильные. Любовниц или бросают, или они становятся женами и уходят. Устроить концерт, оргию, погром на съемной квартире у любовницы, оторваться на все 100, почему бы и нет? Контингент, снимающих квартиру для любовницы, это люди с деньгами и связями, зачастую на порядок выше твоих. Какие тут могут быть равноправные взаимоотношения?
Лучше сдавать обычным работающим людям, которые сами себе зарабатывают на аренду.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:49

  airmax78 написав:Самый лучший арендатор - это я. Если у кого есть квартира 3к с хорошим ремонтом на Печерске до 16К грн. в месяц - пишите в личку.


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Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:01

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Самый лучший арендатор - это я.

Да, мы помним призывы к созданию сообщества сквоттеров.
Вы слишком психологически нестабильны, любите обманывать, будете торговаться из-за 5 копеек просто из-за перфекционизма. Зная вас только по постам на форуме, я бы вам квартиру не сдал. В реальной жизни, приходит человек, и ты не знаешь, какие у него тараканы, поэтому залог побольше, цену повыше и вперед с надеждой на лучшее.

Мало ли к чему я призывал и что говорил. В реальной жизни я честен как папа Римский. Говорю ж, даже валютную ипотеку банку погасил после кризиса без второго слова. Но у вас все равно нет 3ки на Печерске, которая мне нужна.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  airmax78 написав:Мало ли к чему я призывал и что говорил. В реальной жизни я честен как папа Римский. Говорю ж, даже валютную ипотеку банку погасил после кризиса без второго слова. Но у вас все равно нет 3ки на Печерске, которая мне нужна.

Про валютную ипотеку это очередная фантазия?
Вместо трешки на Печерске за 16 с ремонтом как для себя, мог бы за те же 16 предложить двушку на Теремках с практичным ремонтом под аренду, но не буду.
Посмотрите лучше эту двушку в Акценте за свои 16.
https://www.olx.ua/obyavlenie/novaya-dv ... 8;promoted
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:35

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Мало ли к чему я призывал и что говорил. В реальной жизни я честен как папа Римский. Говорю ж, даже валютную ипотеку банку погасил после кризиса без второго слова. Но у вас все равно нет 3ки на Печерске, которая мне нужна.

Про валютную ипотеку это очередная фантазия?
Вместо трешки на Печерске за 16 с ремонтом как для себя, мог бы за те же 16 предложить двушку на Теремках с практичным ремонтом под аренду, но не буду.
Посмотрите лучше эту двушку в Акценте за свои 16.
https://www.olx.ua/obyavlenie/novaya-dv ... 8;promoted

Вы издеваетесь, Влад? За такие деньги снимать двушку на окраине города? Чем челленджить мои абсолютно правдивые жизненные истории, лучше бы узнали у своих знакомых - может кто сдает такую треху "как надо".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  airmax78 написав:За такие деньги снимать двушку на окраине города?

Вот вам подешевле.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-v-ar ... d65d1082b8
Но меньше и ремонт мне не нравится. Вроде свежий в только сданном доме, но ощущение, как из 90-х.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:48

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:За такие деньги снимать двушку на окраине города?

Вот вам подешевле.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-v-ar ... d65d1082b8
Но меньше и ремонт мне не нравится. Вроде свежий в только сданном доме, но ощущение, как из 90-х.

Я понял, вы хотите меня загнать в депрессию и испортить мне выходные.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 08:24

airmax78
В группе "Риелторы - зло" когда-то один чел дал примерно такое объявление: "Присмотрю за Вашим домом бесплатно".
Когда ему начали писать, что это шутка? Вы не найдете таких дураков и т.д., он аргументировал так: "Люди имеют жилплощадь и уезжают на заработки или в длительную командировку. Сдавать не планируют. А нужен чел, который будет смотреть за квартирой, чтобы ее не обокрали, поливать цветы, кормить кота или выгуливать собаку и т д. Это стоит денег. А он будет смотреть за домом в обмен на проживание. Что он очень честный и педантичный, все время так живет" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 08:31

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:За такие деньги снимать двушку на окраине города?

Вот вам подешевле.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-v-ar ... d65d1082b8
Но меньше и ремонт мне не нравится. Вроде свежий в только сданном доме, но ощущение, как из 90-х.

Будинок 2018 року. 13 кгрн.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 08:53

По поводу 3-ки на Печерске вот есть варианты или они не живые:
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-3k-m ... fb2dae195c
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-3k-m ... fb2dae195c

По поводу простоев. Есть статистка по квартире самой долго сдаваемой. За последние 7 лет поменялось 4 арендатора. Суммарное время простоев около недели. Крайний арендатор съезжал 25го февраля. Очень хотел сдать именно в феврале, чтобы не терять 10% от месячной стоимости аренды. Сдал 26-го.

По поводу процентов годовых. Я считаю аренду за 11 месяцев в году. Остальное типа амортизация. Капитальных ремонтов не планирую, так косметика и текущие поломки.

Один из самых серьезных форс-мажоров это потоп, когда течет везде. Тогда конечно и кап. ремонт и сушка/простои.

По поводу брокер напрямую. Уже долго один брокер, который сам проводит показы. Я прихожу на договор. Есть еще фактор времени который никто не считает. Чтобы стать брокером, он прошел курс помощника :lol: : сам собрал встроенный шкаф, а недавно укрепил кровать брусками.
Бывалый
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