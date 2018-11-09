Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Почему Вы думаете, что дешево? Квартира, судя по объявлению, практически без мебели - будет докупаться под арендатора. Плитку более современную, обойки в туалете не в цветочек (а лучше вообще не обойки), карнизы - стоить будет практически столько же, а вид будет совсем другой.
l66 написав:airmax78 В группе "Риелторы - зло" когда-то один чел дал примерно такое объявление: "Присмотрю за Вашим домом бесплатно". Когда ему начали писать, что это шутка? Вы не найдете таких дураков и т.д., он аргументировал так: "Люди имеют жилплощадь и уезжают на заработки или в длительную командировку. Сдавать не планируют. А нужен чел, который будет смотреть за квартирой, чтобы ее не обокрали, поливать цветы, кормить кота или выгуливать собаку и т д. Это стоит денег. А он будет смотреть за домом в обмен на проживание. Что он очень честный и педантичный, все время так живет"