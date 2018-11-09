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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1179118011811182

Який потрібен кешфло, щоб вийти на пенсію по багатству?

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5 5 187
1. більше 10 000 долл. екв./міс
13%
24
2. 10 000 долл. екв./міс
8%
15
3. 7 500 долл. екв./міс
2%
3
4. 5 000 долл. екв./міс
20%
37
5. 3 000 долл. екв./міс
13%
25
6. 2 000 долл. екв./міс
14%
27
7. 1 000 долл. екв./міс
18%
34
8. 750 долл. екв./міс
5%
10
9. 350 долл. екв./міс
4%
7
10. 200 долл. екв./міс
3%
5
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 09:37

  Первый написав:
  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:За такие деньги снимать двушку на окраине города?

Вот вам подешевле.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-v-ar ... d65d1082b8
Но меньше и ремонт мне не нравится. Вроде свежий в только сданном доме, но ощущение, как из 90-х.

Будинок 2018 року. 13 кгрн.
Ридав
Зображення

Зато ремонт дешево получился.
И свои старые лахи куда? не на мусорник же? :mrgreen:
Побольше бы таких Трайбека стайл ремонтов.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:05

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Зато ремонт дешево получился.

Почему Вы думаете, что дешево? Квартира, судя по объявлению, практически без мебели - будет докупаться под арендатора. Плитку более современную, обойки в туалете не в цветочек (а лучше вообще не обойки), карнизы - стоить будет практически столько же, а вид будет совсем другой.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:20

  l66 написав:airmax78
В группе "Риелторы - зло" когда-то один чел дал примерно такое объявление: "Присмотрю за Вашим домом бесплатно".
Когда ему начали писать, что это шутка? Вы не найдете таких дураков и т.д., он аргументировал так: "Люди имеют жилплощадь и уезжают на заработки или в длительную командировку. Сдавать не планируют. А нужен чел, который будет смотреть за квартирой, чтобы ее не обокрали, поливать цветы, кормить кота или выгуливать собаку и т д. Это стоит денег. А он будет смотреть за домом в обмен на проживание. Что он очень честный и педантичный, все время так живет" :mrgreen:

Это мой брат был.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 10:23

  Бывалый написав:По поводу 3-ки на Печерске вот есть варианты или они не живые:
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-3k-m ... fb2dae195c
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-3k-m ... fb2dae195c

О, спасибо это уже ближе к реальности.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 11:22

  Бывалый написав:По поводу процентов годовых. Я считаю аренду за 11 месяцев в году. Остальное типа амортизация. Капитальных ремонтов не планирую, так косметика и текущие поломки.


Первый человек который написал про расчет и учет амортизации в цифрах.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 12:05

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Шановні лендлорди!
... а у ванній кімнаті, що вигіднішше ставити: металеву ванну, чи китайську дешеву душову кабінку? - чи краще вимурувати перегородку і вмурувати душовий підон? (ну і шторку повісити)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 12:20

  Долярчик написав:Шановні лендлорди!
... а у ванній кімнаті, що вигіднішше ставити: металеву ванну, чи китайську дешеву душову кабінку? - чи краще вимурувати перегородку і вмурувати душовий підон? (ну і шторку повісити)

У нас в Киеве готовое обходится дешевле, чем что то муровать при помощи рабочих.
Хорошая гидроизоляция чего то стоит.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:30

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  UA написав:Хорошая гидроизоляция чего то стоит

... так тому Я і кажу: вмурувати підон(тобто пластмасовий/акриловий/металевий)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:38

  Долярчик написав:Шановні лендлорди!
... а у ванній кімнаті, що вигіднішше ставити: металеву ванну, чи китайську дешеву душову кабінку? - чи краще вимурувати перегородку і вмурувати душовий підон? (ну і шторку повісити)

Если для себя, то к чему вопрос, что выгодней? Ставьте, что хочется. Если под аренду, ванну.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 14:47

  zzzzzz написав:
  Бывалый написав:По поводу процентов годовых. Я считаю аренду за 11 месяцев в году. Остальное типа амортизация. Капитальных ремонтов не планирую, так косметика и текущие поломки.


Первый человек который написал про расчет и учет амортизации в цифрах.

В квартире под аренду моральный износ больше физического. Плитка, полы, потолки, шкафы, техника служат годами и ничего с ними не случается, а если случается, восстановление стоит 5 коп.
Меняются требования к ремонту и типу дома. 15 лет назад совкошлак был еще вполне в тренде, сейчас уже все хотят новострой с совершенно другим типом ремонта.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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