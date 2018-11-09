Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Почему Вы думаете, что дешево? Квартира, судя по объявлению, практически без мебели - будет докупаться под арендатора. Плитку более современную, обойки в туалете не в цветочек (а лучше вообще не обойки), карнизы - стоить будет практически столько же, а вид будет совсем другой.
l66 написав:airmax78 В группе "Риелторы - зло" когда-то один чел дал примерно такое объявление: "Присмотрю за Вашим домом бесплатно". Когда ему начали писать, что это шутка? Вы не найдете таких дураков и т.д., он аргументировал так: "Люди имеют жилплощадь и уезжают на заработки или в длительную командировку. Сдавать не планируют. А нужен чел, который будет смотреть за квартирой, чтобы ее не обокрали, поливать цветы, кормить кота или выгуливать собаку и т д. Это стоит денег. А он будет смотреть за домом в обмен на проживание. Что он очень честный и педантичный, все время так живет"
Шановні лендлорди! ... а у ванній кімнаті, що вигіднішше ставити: металеву ванну, чи китайську дешеву душову кабінку? - чи краще вимурувати перегородку і вмурувати душовий підон? (ну і шторку повісити)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав:Шановні лендлорди! ... а у ванній кімнаті, що вигіднішше ставити: металеву ванну, чи китайську дешеву душову кабінку? - чи краще вимурувати перегородку і вмурувати душовий підон? (ну і шторку повісити)
У нас в Киеве готовое обходится дешевле, чем что то муровать при помощи рабочих. Хорошая гидроизоляция чего то стоит.
Долярчик написав:Шановні лендлорди! ... а у ванній кімнаті, що вигіднішше ставити: металеву ванну, чи китайську дешеву душову кабінку? - чи краще вимурувати перегородку і вмурувати душовий підон? (ну і шторку повісити)
Если для себя, то к чему вопрос, что выгодней? Ставьте, что хочется. Если под аренду, ванну.
Бывалый написав:По поводу процентов годовых. Я считаю аренду за 11 месяцев в году. Остальное типа амортизация. Капитальных ремонтов не планирую, так косметика и текущие поломки.
Первый человек который написал про расчет и учет амортизации в цифрах.
В квартире под аренду моральный износ больше физического. Плитка, полы, потолки, шкафы, техника служат годами и ничего с ними не случается, а если случается, восстановление стоит 5 коп. Меняются требования к ремонту и типу дома. 15 лет назад совкошлак был еще вполне в тренде, сейчас уже все хотят новострой с совершенно другим типом ремонта.